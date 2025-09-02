李懿搞重機拖車跟遊艇都成功　遺憾咖啡廳1年喊收了

記者葉文正／台北報導

名模出身的李懿在演藝圈多年，但是特別有才，可說是演藝圈中的「證照女王」，是個擁有重機、露營拖車與遊艇駕照的女明星，也在新店開了「地磅咖啡」希望服務重型車友，不過她近日卻宣布重大改變，讓車友們直呼可惜。

▲李懿(右)的地磅咖啡即將結束營業。（圖／翻攝臉書）

李懿做出重大宣布：「有件事想跟大家分享：地磅咖啡廳將營業到 9/14。一開始只是因為想找個地方方便跟車友聚會，所以有了「地磅」。沒想到一年就這樣過去了。」

▲李懿熱愛重機。（圖／翻攝臉書）

李懿提到，這一年裡，地磅帶給我們很多美好的回憶，也讓我們認識了好多熱愛騎車、喜歡交流的朋友。初級夢想完成了，好像就該往下一步走,，先暫停一下,，未來也許某一天，我們又愛上一個地方，也許，又會誕生新的「地磅」，

歡迎大家在最後兩個禮拜來地磅喝杯咖啡、聊聊天。

▲李懿提到未來或許會有新的地磅。（圖／翻攝臉書）

車友們紛紛留言：「哇勒 昨天才去今天就說要結束，可惜了」，「闆娘們跟老闆辛苦了，謝謝你們提供這樣一個悠閒賞車的地方～有緣再相見！一起加油」， 「才在說要去。就看到你說營業到9/14。殘念。」期待新的地磅再度誕生。