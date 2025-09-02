劉書宏驚傳「肋骨骨裂」！　忍痛6天揭傷勢：真的會憂鬱

記者王靖淳／綜合報導

男星劉書宏今（2）日在IG上傳一段短片，透露自己「肋骨裂開了」，至今已是受傷的第六天，同時也表示，起身與躺下都超痛。貼文及影片曝光後，健康狀況引發粉絲關心。

▲劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

劉書宏坦言起初他以為只是一般內傷，只需冰敷休息即可，不料隔天疼痛感變得更明顯，嚴重到起身跟躺下都是相當痛，需要有人幫忙。在前往診所照了X光與超音波後，他才發現傷勢比想像中嚴重，不但第十根肋骨骨裂，其下方的肋骨也有微裂痕跡。他表示，這段時間每天起床與躺下都造成他巨大的陰影，因為真的「超痛」。

▲劉書宏未解釋骨裂的原因。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

在確診肋骨骨裂後，醫生叮嚀劉書宏兩到三個月不能運動及重訓，這對熱愛健身、運動的他而言，無疑是個沉重的打擊。他在文中感性表示，跑步、游泳和健身，是他生活中最大的樂趣和舒壓管道，如今這些都被剝奪，讓他心情相當低落，更擔心自己真的會憂鬱。為此，他這一週內馬不停蹄地前往診所、大醫院檢查與復健，只為找到更好的治療方式。

▲劉書宏揭骨裂傷勢。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

儘管腸胃肝膽科與骨科檢查後，只開了止痛藥與藥膏給劉書宏，但他實在難以忍受疼痛，因此最終決定在受傷的第六天，自費選擇了PRP治療，希望能加速復原，盡快回到工作崗位上。他表示，打完後有比較舒服一點，而接下來的計畫，就是好好休息跟復健。文末，他也向粉絲們溫情喊話：「等我回來」，並祝福大家一切平安身體健康。

▲劉書宏被醫生叮嚀不能運動及重訓。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）