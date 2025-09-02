H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻

記者王靖淳／綜合報導

「H級辣模」辛尤里今年6月透過臉書驚喜曬出孕肚照，證實目前懷胎，甚至自爆之前已生過一胎，消息曝光後，令大批粉絲又驚又喜。目前已懷孕33週的她，最近發文分享一段產檢時的對話，透露自己問醫生「能不能做」，結果對方的回答她讓直呼：「今天最開心的事就是，我可以放心的做了。」

▲辛尤里懷孕33週。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



辛尤里在文中透露，她在產檢時，「不小心問了醫生，我還可以做那個嗎？」此話一出，不但讓一旁的「護士快笑死」，更讓診間的氣氛瞬間變得熱絡起來。緊接著，辛尤里向醫生坦言自己大約停機一個多月，對方聽完後便以歐美國家為例，表示「法國人做到36週都還在做，為什麼不能」，破除孕後期必須完全禁慾的迷思。不過，醫生也特別提醒她，那就是行房時務必「不要內*就好」，因為此舉容易子宮收縮，可能引發早產風險。

▲辛尤里分享產檢對話。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

聽完醫生的建議之後，辛尤里大讚對方是開明的醫生，並感嘆自己之前在網路上看到的資訊都太過保守。對於能獲得「開機許可」，辛尤里相當開心。她表示，自己之前在小紅書等社群平台，看到許多文章都寫「7個月多不能那個」，讓她一度覺得「也太早禁慾」。如今，她終於放下心中的大石，並在文末興奮地宣告：「今天最開心的事就是，我可以放心的做了。」