KID直擊夏浦洋家麵店！　1舉動「偶像變小老闆」秒被圈粉

《星光雲Run新聞》主持人KID和峮峮出任務，本週深入造訪了藝人木星經營的複合式水晶咖啡廳，以及夏浦洋家中傳承數十年的麵店，不僅分享經營秘辛，更展現了幕後真實的樣貌，木星的水晶咖啡廳，以獨特的能量水晶與咖啡香氣吸引顧客，店內還提供地毯讓客人將頭伸入水晶裡淨化，充滿巧思。

被問到開店後有無曾感到後悔？木星笑說：「也不能說後悔，會覺得怎麼會那麼累，腦子要一直想很多活動。」坦言儘管店面在大馬路上，經營挑戰仍超出預期，KID也開玩笑打勾勾，要她務必撐過半年，木星則大笑說：「一定會啦！」

下一站也前往夏浦洋的家傳麵店，牆上掛滿了他成長的照片，是爸媽將一家三口養大的溫暖回憶，同團的李承隆也到場力挺，大讚紅油炒手與炸排骨美味，夏浦洋也坦言許多粉絲慕名而來，讓生意更加興旺，而探店過程中，KID拱夏浦洋在店裡跳舞，不料他一個不小心踢翻飲料，偶像形象瞬間轉換，立刻彎腰擦拭地板，展現「小老闆」的負責態度，KID見狀大讚：「我很愛這種real的感覺！從偶像突然變老闆在擦地！」直呼被他徹底圈粉。

談及家人，夏浦洋感性表示父母擔心他在廚房工作受傷，從來不會要求他幫忙，也始終支持他追尋夢想，他也向爸媽溫情告白：「謝謝你們照顧我那麼多年，我知道他們以前很辛苦，所以也不希望讓我們留有遺憾，從不會拒絕我的要求，謝謝爸媽，我愛你們，希望可以讓你們早點退休。」字字句句流露出對爸媽的感恩之情。

