GARNiDELiA突無限期暫停活動！取消10月台北場　主唱傻住：我不知情

記者張筱涵／綜合報導

日本音樂團體GARNiDELiA宣布自9月2日起無限期停止活動，並取消原訂於年內舉行的巡迴演唱會，其中也包含原定於10月6日舉行的台北場。更令人驚訝的是，成員MARiA事前並不知情。

▲▼GARNiDELiA突然宣布無限期休息。（圖／好玩國際文化提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

GARNiDELiA 由女主唱MARiA與作曲家toku組成。根據官方資料，他們於2014年憑藉動畫《Kill la Kill》的第2首片頭曲〈ambiguous〉正式主流出道，之後也為《鋼彈 Reconguista in G》等多部動畫演唱主題曲。在2日更新的官方網站上，toku發表聲明：「致一直以來支持GARNiDELiA 的大家，我們將自2025年9月2日起，無限期暫停活動，與MARiA一起創作的音樂是我們人生的寶物，與大家共度的時光更是最大的精神支柱，感謝大家長久以來的溫暖支持。」

此外，在7月開跑的巡演特設網站上，也同步宣布取消「GARNiDELiA stellacage tour 2025 [PROGRESS]」全數演出，包含10月6日台北場在內的年內5場公演全部中止，理由為「因藝人方面因素」。對此，MARiA隨後在個人X（原Twitter）發文，坦言：「嗯……我其實事前也沒被告知這項宣布，所以很驚訝，抱歉讓大家陷入混亂。」她並補充：「等情況整理好後，我會在適當的時機向大家說明。此刻唯一能說的是『我愛GARNiDELiA，我正在走一條守護音樂、尊嚴與愛的道路』。」