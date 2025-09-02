台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

記者黃庠棻／台北報導

由石知田主演、付丹迪編導的短片《明天到來之前》，成功入圍大阪亞洲電影節「亞洲競賽類短片」。故事圍繞兩個逃避恐懼的人，展開只要不接起電話，就能停駐在「沒有明天」的奇幻時空。為營造時間裂縫的魔幻氛圍，劇組特地遠赴新疆取景。

▲石知田主演短片《明天到來之前》入圍大阪亞洲電影節「亞洲競賽類短片」。（圖／百澤娛樂提供）

《明天到來之前》有個場景，是石知田必須忍住高原反應，在零下20度的冰湖上輕鬆聊天，但其實拍攝現場耳邊不斷傳來冰層碎裂的聲響，劇組為了營造奇幻的視覺感受，邀請來的氂牛怎麼推都不願意上湖面，只能拍攝氂牛在岸上看著他的畫面。他忍不住打趣「這些氂牛是不是有預知能力？要是真的裂開，就用抬頭蛙式游回岸邊吧！頭沒凍傷應該是死不了的。」

就在答應與導演付丹迪、監製柳青伶一同前往典禮的前兩天，石知田的額頭突然冒出大片水泡，就醫確診為「帶狀皰疹」（俗稱皮蛇）。因為患部覆蓋半張臉，無法上妝，公司一度建議他取消行程，甚至嚴肅警告「長到眼睛可能失明」。

不過，石知田卻一派輕鬆說沒關係，就不要化妝用頭髮遮住紅疹就好，還笑說「這部應該會發喔？都發到我臉上了！」雖然嘴上輕鬆，但其實後腦不斷傳來電流般抽痛，無法熟睡，他在大阪每天睡不到4小時，硬是靠毅力完成行程。

久未到日本宣傳的石知田，這次參展消息一出，短片數百張票券隨即秒殺售罄。大阪亞洲電影節還特別替石知田與主創舉辦這次影展的唯一一場簽名會。貼心的日本粉絲這幾年都會私下串聯，將所有要給石知田的信件們，整箱裝好寄給他。

這次，石知田有了與粉絲們有面對面的機會，並在現場預告將於9月7日在東京舉辦活動，並同步在日拍攝2026年月曆，令粉絲驚喜期待。畢業於國立臺灣大學土木工程學系的石知田曾演過電影《罪後真相》、 《比悲傷更悲傷的故事》、《我的少女時代》，台劇《遺憾拼圖》、《廢財闖天關》、《火車來去》等，近期主演的新戲《男公館》也即將上檔。