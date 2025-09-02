開學第一天「女兒專車接送」兒子搭公車！佩甄PO片笑了：命運大不同

記者潘慧中／綜合報導

佩甄婚後育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，隨著各級學校陸續開學，她2日在社群網站上傳兒子和女兒不同的上學通勤方式，「命運大不同」，逗樂大批粉絲。

▲佩甄分享兒女開學第一天的通勤命運大不同。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



畫面中，先是看到佩甄的兒子在家門口說，準備要讀高中的心情是開心大於緊張。被問到如何上學時，他很自然地說：「坐公車啊！公車真的超讚的！」

▲佩甄兒子自行搭公車上學。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



相較之下，佩甄透露女兒在開學第一天就撒嬌「希望爸爸專車接送」，她老公也超寵地直接專車送到學校旁邊，只是女兒最後頭也不回地走進校門，帥氣到不行。

▲佩甄老公專車接送女兒。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



有趣的是，隨著孩子們都開學了，佩甄也幽默地說「恭喜所有爸媽」，並在留言區笑說家長們心情都超好！

▲佩甄婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）