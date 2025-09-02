八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情即將衝上最高峰！大反派「楊克帆」的報應戲碼正式登場，他的販毒惡行全面曝光，逃亡過程中在警匪追捕下走投無路，最終在親情與背叛的雙重壓力下選擇束手就擒。這場張力十足、情感滿載的戲，讓飾演克帆的曾子益直呼「這一個月都處在極度緊繃狀態，感覺好像吃了大補丸！」

▲曾子益在《好運來》飾演反派楊克帆，壓力大到長皮蛇。（圖／民視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在驚險的追逐戲中，克帆為了滅證不惜開車衝下山坡，卻沒料到早已被至親好友背叛。曾子益透露，為了揣摩克帆的憤怒與絕望，他幾乎將自己完全沉浸在角色裡，導致免疫力失衡，造成背部長帶狀皰疹，還要吃藥控制，雖然又癢又痛十分難受「不過看到成品這麼精彩，一切真的很值得！」他也笑說，這次演出讓自己在反派詮釋上有不一樣的感受。

▲曾子益在《好運來》飾演反派楊克帆，壓力大到長皮蛇。（圖／民視提供）

而能成功破獲這樁毒品案的關鍵人物，就是王瞳飾演的臥底「孟婷」。王瞳坦言近期拍攝對她而言不只是心力交瘁，更像體力極限挑戰「就像比了一場鐵人三項！」她笑說連日馬不停蹄的外景、棚內拍攝，加上大場面打戲，讓自己全身起疹子也過敏不斷。雖然辛苦，但她仍樂觀表示「只要觀眾看到最終成品覺得值得，我就開心！」

▲曾子益在《好運來》飾演反派楊克帆，壓力大到長皮蛇。（圖／民視提供）

劇中，走投無路的克帆回到醫院，尋求唯一的依靠奶奶「勝男」。謝瓊煖飾演的勝男以溫柔慈愛的語氣，回憶孫子兒時的夢想，並感性勸說「一個人的生命很長，誰能保證永遠不走錯路？最重要的是懂得回頭。」這段親情攻勢徹底瓦解了克帆心防，讓他自願投案。

▲曾子益在《好運來》飾演反派楊克帆，壓力大到長皮蛇。（圖／民視提供）

曾子益表示，與謝瓊煖對戲時完全被對方的能量感染「瓊煖姐一摸我的頭，我就立刻淚崩！她給我滿滿的力量，讓我能真實體會克帆最脆弱的一面。」拍攝當下，謝瓊煖其實因頭部受傷包著繃帶，忍到拍完才笑著喊「我的頭超癢啦！」逗樂現場工作人員。兩人敬業的演出，讓現場屏氣凝神，也讓觀眾見證到演員之間最真摯的情感交流與爆發力。

▲曾子益在《好運來》飾演反派楊克帆，壓力大到長皮蛇。（圖／民視提供）