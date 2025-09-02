老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

記者潘慧中／綜合報導

知名購物專家陳真最近在《11點熱吵店》分享閨房秘辛，並坦承老公喜歡「一邊看大動作日劇一邊做」，不願配合的她，一開始隨口說只要對方瘦到76公斤就答應，未料另一半真的減肥成功，她乖乖履行承諾後，「躺了兩個禮拜，腰超痛。」

▲▼陳真透露老公喜歡看A片助興。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳真透露老公喜歡看日本A片助興，因為她本身沒有很喜歡，所以只有偶爾會陪著看。沒想到，老公有次突然提出一個心願：「有沒有可能哪一天妳可以就是他們在演什麼，然後我們照做？」

內心其實不太願意的陳真，當下隨口回應：「好，你要是可以瘦到 76公斤，我就陪你演。」沒想到，剛開始單純希望老公能從84公斤瘦到兩人剛認識時的76公斤，老公為了能圓夢而一直銘記在心。

▲陳真沒料到老公真的把她隨口說的話放在心上。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）



未料過了4個月後，老公真的成功減重到76公斤，還興奮地站上體重計宣布成果，提醒她履行承諾。陳真坦言：「我真的完全忘記，而且你也知道，在愛愛前跟愛愛後的話都不能聽啊，那種我只是隨口說，我根本不是當真的」，卻也因此被老公追討承諾。

▲陳真本身則忘得一乾二淨。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）



最後，陳真硬著頭皮履行承諾，卻發現困難重重，「有的要蹲、有的要踮、有的要抬腳，真的弄到我支離破碎」，還因此腰痛躺了兩個禮拜。她也感慨地說：「我自從那一次演過之後，就跟自己說，我們要非常尊敬女優，她們那個錢太難賺了。」

▲▼陳真最後腰痛到躺了兩個禮拜。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

