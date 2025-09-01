楊祐寧43歲生日病房陪病父！愛妻懷三胎發文：我們家遇到好多挑戰

記者陳芊秀／綜合報導

男星楊祐寧於8月30日迎接43歲生日，IG分享的照片中，透露在病房陪伴爸爸。他寫下43歲生日感言：「43歲的這一年，有盼望。」而愛妻Melinda（阿梅）與胞姊的發文透露家裡遇到了挑戰，湧入大批網友關心鼓勵「楊爸早日康復」。

▲楊祐寧8月30日迎接43歲生日。（圖／翻攝自IG）

楊祐寧分享的照片中，有自己帶著兩個女兒下水游泳的同框照，也有病房陪伴父親，露出搞怪逗趣表情比YA，而爸爸鼻子插管，身穿病人服，與兒子一起笑著入鏡。

▲楊祐寧生日在病房陪伴爸爸。（圖／翻攝自IG）

楊祐寧的姊姊近日在IG發長文，透露爸爸這兩個月生病住院，在病房慶祝弟弟的生日，並形容第一次覺得弟弟長大了，看見弟弟真的帶領整個家。文中透露楊祐寧每晚幫爸爸禱告，變成每晚抹油按摩禱告，又變成現在每晚抹油按摩禱告復健，鼓勵著父親，姊弟倆在手術室門口等待時聊天，說起家中都在處理大事，楊祐寧說：「我都不知道到時候是要睡哪裡，是家裡還是醫院還是月子中心。」用幽默的語句形容自己正在面對的一切。

而楊祐寧的愛妻Melinda正懷第三胎即將生產，為老公慶生發文祝福，開頭提到「這個季節，我們家遇到好多挑戰」，夫妻倆「每天累到一躺上床就秒睡」，幾乎沒有時間拍照。但她也感性表示，即使在混亂迷惘中，他們依然能看見「屬於我們的美好和喜樂」，心裡依然有平安，這些微小的幸福，都提醒著他們是多麼地幸運。她最後引用「主」所給予的祝福：「謹守、剛強、仁愛」，並鄭重地向丈夫說：「你已經不只是一個男人了，你是我們這個家的男人。」楊祐寧也留言「Love u」。

▲Melinda陪楊祐寧過生日，IG感性發文。（圖／翻攝自IG）

楊祐寧的爸爸曾經營近30年的火鍋餐廳「元鍋」，受到許多演藝圈藝人與饕客的喜愛。他近期陪伴父親，也讓許多人關心楊爸爸的身體，好友修杰楷留言「學長好棒你們都好棒」，眾人紛紛留言祝福楊爸爸身體早日康復。