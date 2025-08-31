知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

記者蔡宜芳／綜合報導

知名化妝師吳阿志（本名吳志竑）於23日因心肺衰竭在家裡離世，突如其來的消息震驚演藝圈，其遺體已於28日火化入殮。和他交情要好的女星郭惠妮，31日也在社群發文哀悼，並曝光兩人最後一次見面時的對話，直說「到100歲都不會忘記你的」。

▲郭惠妮和吳阿志是多年好友。（圖／翻攝自郭惠妮臉書、吳阿志IG）

郭惠妮在貼文開頭寫道：「辦好人生大事，我應該要替遠行的你開心的，但心裡還是覺得沈重。」她提到，最後一次和吳阿志見面時，被對方嫌太胖，如今好友突然撒手人寰，郭惠妮說：「知道你的事情後，這周我完全吃不下，瘦了三公斤耶，不一樣的是再也不能跟你分享了。」字句令人鼻酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭惠妮分享和吳阿志的合照。（圖／翻攝自Facebook／郭惠妮）

除了身體狀態的叮嚀，好友對她造型的建議也刻在心底。郭惠妮說，吳阿志曾用很嚴肅的表情觀察她的頭髮，警告說「不要再剪短了，妳還是長髮好看，而且要很長的那種」，從那之後，她就再也沒有剪過短髮。

文末，郭惠妮感性回顧兩人相識相伴的歲月，表示：「現在雖然你不在了，但我會把這些美好回憶永遠留存，到100歲都不會忘記你的。」並附上多張與吳阿志的合照，對好友獻上祝福。

▲▼郭惠妮因吳阿志離世而暴瘦3公斤。（圖／翻攝自Facebook／郭惠妮）

【郭惠妮全文】

讓我今天想你久一點吧

現在你已經是一縷輕煙

沒有病痛 回歸自然

畢業典禮也很圓（滿）

辦好人生大事

我應該要替遠行的你開心的

但心理（裡）還是覺得沈重

記得最後一次碰面

你很認真的說我真的太胖了

知道你的事情後

這週我完全吃不下瘦了三公斤耶

不一樣的是再也不能跟你分享了

也是有一次你很嚴肅的看了我的頭髮

說不要再剪短了

你還是長髮好看

而且要很長的那種

從此我都沒有再剪過短髮

我們之間的緣分

讓我們一起度過了人生最黃金的時光

現在雖然你不在了

但我會把這些美好回憶

永遠留存

到100歲都不會忘記你的