「新垣結衣正牌老公」人在台灣　星野源甜唱定情神曲〈戀〉3千人嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

日本音樂才子星野源睽違6年再度來到台北，他在2021年與新垣結衣結婚，兩人合作《月薪嬌妻》擦出愛火，宣布婚訊時震撼全網，更有大批粉絲痛哭「我的老婆結婚了。」他婚後首度來到台灣，30、31日連續兩天在台北國際會議中心開唱，他用中文打招呼「大家好」，隨後切換日文「好久不見，我回來了」，掀起熱烈尖叫聲。

▲星野源連續兩天在TICC開唱，2場吸引6千人。（圖／Taichi Nishimaki提供）



演唱會開場曲〈地獄有何不好〉前奏一下，台灣粉絲等待6年的情緒瞬間爆發。星野源也多次開心用中文打招呼「大家好，台北」、「謝謝」，表達對歌迷的謝意，並表示「能回來台北真的很開心」。

這次巡演特地重新設計曲目，〈SUN〉、〈喜劇〉、〈不思議〉、〈創造〉等人氣歌曲連發，南韓饒舌歌手李泳知更透過畫面驚喜現身，與他跨海對唱〈2(feat. Lee Youngji) 〉。

▲▼星野源歌單很精彩。（圖／Taichi Nishimaki提供）



全場最高潮，莫過於百萬神曲〈戀〉的節奏響起，現場瞬間瘋狂跟著跳《月薪嬌妻》手勢舞步，3000名觀眾嗨翻，他也唱得很開心，邊搖擺著身體，甚至秀一段舞步氣氛沸騰到最高點，看到觀眾的舞步，他露出滿意笑容喊著「謝謝」。

星野源最後在獻唱〈Eureka〉的大合唱中，為這2場睽違6年的台北站畫下完美句點，接下來亞洲巡迴演唱會後續行程將前進上海與首爾，10月將回到大阪京瓷巨蛋以及橫濱K-ARENA舉辦追加演唱會。