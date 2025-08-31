韓團KARD隔7年登台開唱！　霸氣脫衣放送「結實粗肌」粉嗨炸

▲KARD壓軸嗨翻全場。（圖／桃園市政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「桃園珍珠海岸國際音樂節」第二天演出於竹圍漁港熱鬧登場，樂團血肉果汁機、陳忻玥、曾沛慈、派偉俊輪番獻聲，韓團KARD壓軸嗨翻全場，KARD成員直呼：「在港口舞台表演太新鮮，首次體驗就被台灣的熱情震懾！」陳忻玥則以〈You Like Me〉爆發開場，演唱〈我快樂嗎〉後更親民走下台與歌迷握手簽名，展現滿滿親和力。

▲▼曾沛慈、血肉果汁機接力飆唱。（圖／桃園市政府提供）

KARD成員汗流浹背賣力演出，頻頻用中文與台下互動：「聽得開心嗎？想我們了嗎？」感受到台灣歌迷的無比熱情，他們邀請大家一起盡情享受。接著獻上出道曲〈Hola GHola〉與〈Don’t recall〉，氣氛再次被點燃，KARD勁歌熱舞全身濕透，BM更霸氣脫掉皮衣，露出結實肌肉，引爆尖叫，他們心疼歌迷在熱情天氣下也辛苦，直言：「沒有你們的歡呼，我們早就昏倒了！」最後以〈Cake〉和〈Dumb litty〉為精彩演出畫下句點。

重金屬樂團血肉果汁機霸氣登場，主唱GIGO連問：「準備好了沒？」以〈愛情99〉瞬間炸裂舞台。演唱〈中港方程式〉時，GIGO透露胃酸逆流導致喉嚨不適，仍敬業嘶吼，嗨唱〈我是一隻瘋狗，爽喔！〉讓現場氣氛沸騰；派偉俊一出場便讓歌迷陷入瘋狂，一口氣帶來〈Sweet Dream〉、〈最後一次心碎〉等八首歌曲，引爆全場尖叫。

曾沛慈以療癒歌聲登場，巧將〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉歌詞改為「今天桃園特別和諧」，引來觀眾熱情讚美「好漂亮」。她害羞反問：「你們知道我是誰嗎？」並貼心提醒大家補充水分，直言海港是她放鬆散心的好去處，曾沛慈身穿長袖襯衫，只為遮蓋拔罐痕跡，笑稱：「流汗的鹽分跟海水一樣鹹。」她將於11月在北流開唱，透露身心都已準備就緒，正計畫閉關前好好放鬆充電，誓言將為歌迷帶來精采演出。

