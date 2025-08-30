直擊／八三夭唱一半「竟當場吵起來」！　阿璞1句話惹惱阿電

▲八三夭高雄巨蛋舉辦生日趴。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭今（30日）在高雄巨蛋舉辦《星展銀行 八三夭 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄首站》，特別安排 Unplugged 橋段充滿驚喜，帶來〈來去夏威夷〉並大方開放現場點歌，與歌迷幽默互動，更有位女粉絲直接穿著婚紗現身觀眾席，大喊：「昨天是七夕。」沒想到阿璞逗趣反虧：「妳知道七夕隔天就是牛郎織女分開的時候。」氣氛瞬間歪樓，逗笑全場。

▲▼八三夭飆唱多首經典歌嗨炸。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



歌迷點歌《怪物》時，八三夭驚訝笑回：「這是什麼歌啊？」更直呼連歌詞都忘得差不多了，提詞機顯示歌詞時，阿電笑說：「我近視。」一旁的阿璞則虧：「你太矮好不好！」阿電回嘴：「我是看不到歌詞，我真的近視。」鬥嘴互動笑翻粉絲。

而寵粉的八三夭，更精心準備噴彩帶橋段，畫面浪漫不已，沒想到小橘逗趣喊：「難道演唱會要結束了嗎？」，阿璞接著說：「我們這場演唱會預算這麼高哦（可以一直噴彩帶）？」小橘也不忘在台上用土味情話撩粉：「這麼久沒來到高雄了，你們在哪裡？」接著自己笑回：「在（我）心裡喔！」讓全場噗哧一笑。

八三夭這次也全球首唱新歌〈最瘋狂的藝術家〉與〈沒有翅膀的人〉，更是點燃全場熱血，台下歌迷情緒澎湃、甚至感動落淚，劉逼透露自己私下跟團員討論過，「每次生日趴都很期待跟大家一起，每次都在想要送大家什麼禮物，今年一開場就送給大家一首全新的歌〈最瘋狂的藝術家〉，大家有沒有發現？」

劉逼接著說：「今年是我們拼巡迴的起跑點，大家可以期待一下！」阿璞也突然在台上曝光重磅喜訊，宣布今年八三夭要發行新專輯了，「要看大家的尖叫聲，才知道什麼時候要發？」現場尖叫聲激昂，再度炒熱現場氣氛。

