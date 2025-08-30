媽媽餵影片引戰　隋棠「我家老三喝配方奶長最壯」　「媽媽開心重要」

記者葉文正／台南報導

母嬰品牌mamaway（媽媽餵）日前發布影片指出，「1瓶奶粉有一半以上都是糖，等於2大瓶可樂」，相關說法在社群上發酵後，引發廣泛討論。今天隋棠與溫昇豪及王彩樺、庭庭母女在台南出席少年偵探！誕生》記者會，隋棠認為媽媽開心最重要，不管餵什麼。

▲庭庭(右2起)王彩樺、溫昇豪與隋棠出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

媽媽餵影片引發廣泛討論，雖然包含食藥署及多名醫師皆反駁澄清，認為其實母乳與配方奶含糖量差異不大。媽媽餵後續發布道歉聲明，但仍堅稱「避免選到高糖奶粉才能保護孩子」，並在聲明附上「美強生」、「亞培」2大品牌奶粉的營養標示，指內容「100克有40到50克都是糖」。

▲王彩樺與隋棠都提出自己觀點。（圖／記者葉文正攝）

隋棠今天出席記者會時則表示，「不管是用配方奶跟母乳，媽媽開心最重要，比起任何事物，只要媽媽心情好，對寶寶最重要，我母乳跟配方奶都有，我家老三長最壯，但他喝母乳最少。」隋棠也提到，自己之前帶小孩搭郵輪，去墨西哥與牙買加等地，比較炎熱，就曬了不少太陽，膚色看起來就健康一點。她也提到，小孩很喜歡校園生活，期待可以趕快看到同學。

王彩樺也談到過去的經驗，並說當年生老大時真的沒什麼母乳：「我讓庭庭喝一周就沒奶了，婆婆就說我沒有給他喝母奶，小孩要喝奶，就要用別的方法，只好喝配方奶，母乳對孩子身體當然是最好，後來妹妹出生喝一個月，結果妹妹比較高，媽媽母愛是最偉大的，只要平安健康長大，媽媽是最大的靠山。

而藝人們也被問到是否經歷詐騙事件？王彩樺則透露：「我的臉書也都被拿去詐騙，我也接過詐騙電話，對方說有人要提領我的錢，我就說這家銀行我沒有帳戶，連假銀行主任都來了，還要我去台中一趟，後來都是被我拆穿。」

溫昇豪也提到此次節目的任務，「這次希望把司法案件透過寫實短劇，帶著少年偵探一起破案，我也是實實在在的人，該怎麼實在就怎麼實在，過日子比較重要。節目中我是執法人員。」最年輕的庭庭也說，節目中自己是擔任具備法律知識的人，還要會空手道，屬於青少年模範，偵辦過程中可以幫助調查。