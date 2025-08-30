曾公開喊婚期延後！　李章宇親曝「決定結婚原因」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李章宇過去曾在以《我獨自生活》得獎時，隔空喊話女友趙惠元說為了多上幾次節目，婚期可能要再延後，當時就被認為兩人應該不會太快結婚，沒想到今年驚喜宣布將步入禮堂，近日也透過《胖叔叔李章宇》曝光原因。

▲李章宇吐露結婚原因。（圖／翻攝自YouTube）



李章宇在YouTube頻道《胖叔叔李章宇》上傳的影片〈攝取量MAX棕櫚油王子與帥氣MAX最強昌珉的安岩美食店一餐5道菜〉中，被昌珉問到婚後的計畫時，直率表示：「其實是因為我想要有孩子，所以才決定結婚。我真的很想要很多小孩，夢想是能和孩子們一起吃飯，邊說『這個很好吃吧？』那樣的日常。」

影片中李章宇還分享了婚紗拍攝趣事，笑稱自己拍得很少：「攝影師就一直說『請下來站這邊』，『哦，你到這裡來站一下』，結果只幫我拍了一兩張，不會只有我被冷落了吧？」甚至透露女友因身高174公分，還叮囑他「不要減肥」，怕他瘦了之後臉變小，會讓她的臉顯得更大。對此，最強昌珉則幽默回應：「完全正確，有食物的時候，你就像旁邊的餐巾紙一樣。」

李章宇與趙惠元因2018年合作KBS 2TV《我唯一的守護者》相識並發展戀情，2023年公開認愛，即將在今年11月23日結束7年戀愛長跑，步入婚姻殿堂。

▲李章宇和趙惠元交往多年。（圖／翻攝自李章宇、趙惠元IG）