丁噹苦讀心理學碩士三年半...終於要畢業了！　下一步「準備當老師」

記者蔡琛儀／專訪

丁噹睽違10年將在11月15、16日再度唱回小巨蛋，她直言「興奮多於緊張」，由於曾兩度在小巨蛋發生摔下舞台意外，這回同事還開玩笑：「機關不要往下，改成往上吧！」但她坦然表示，只要安全就好，「我本來就喜歡挑戰沒試過的事。」事實上，她私下很嚮往嘗試極限活動，曾在澳門完成高空彈跳，下一步則想考潛水證照。

▲丁噹睽違10年將在11月15、16日再度唱回小巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

近年來丁噹投入身心靈探索，甚至為此遠距修讀加州整合心理學碩士課程長達三年，今年九月即將畢業，身心也有了極大的轉變，還去上了教育相關的課，有望未來能夠成為身心靈導師。她坦言，當歌手常要面臨舞台萬人尖叫的熱烈，與下台後回到獨處狀態時的巨大落差，因此學習透過冥想等課程，讓自己對於情緒能收放自如，「以前會容易掏空自己，現在學會每天練習回到寧靜，陪伴自己。」

回顧出道初期，她坦言曾自我懷疑到底能不能當歌手，「以前在pub都是唱別人的歌，可是你去到錄音室裡，拿到一首新歌 ，沒有人告訴你要怎麼唱，也沒有人告訴你這首歌一定要怎麼唱 ，所以就變成是在摸索的過程時，會很沒有安全感。」透露當時只要一進到錄音室裡就會覺得很窒息，甚至引發幽閉恐懼。

▲▼丁噹近年鑽研身心靈課程，整個人變得更有自信與氣勢。（圖／記者周宸亘攝）

另外一個困擾則是「容貌焦慮」，丁噹說早期有「baby fat」，又因生活作息混亂、愛吃炸物甜點，在旁人催促下開始減肥，「一下子要全然大改變真的很難，那時候我覺得真的很痛苦，但我牡羊座很激不得啊，就決定開始運動健身，常常人家吃晚餐或吃午餐的時候我就去健身房運動，有時候就看到好吃的東西，就練習『用眼睛來吃』。」

不過丁噹2023年經歷切除卵巢瘜肉的手術，當她躺在手術台上那刻，才終於體會「鬆弛感」的重要，「你需要很多時間好好的照顧自己，所以那一陣子我就幾乎就是想吃什麼就去吃，想去幹嘛就去幹嘛。」並透過冥想、開始學會與自己相處、找回安全感。

▲▼丁噹如今對於感情狀態更看得開。（圖／記者周宸亘攝）

至於感情狀態，她笑言也已放下過分期待的心，專注自我成長：「我現在就是做好準備，一個人也很好，如果出現一個人，讓我覺得可以在生命旅途中一起去看世界一起成長，那也很好。總之當你不期待的時候，好的緣分就會出現。」不過丁噹幾年前透露和一名鮮肉男演員曖昧，如今兩人退回朋友關係，她大方表示：「現在是朋友，偶爾約出來吃飯就很好。」演唱會購票洽拓元。