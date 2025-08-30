雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

記者吳睿慈／台北報導

台灣演員雷嘉汭前進韓國戲劇圈，她所參演的韓劇《十二使者》23日開播，劇中飾演蛇生肖「鈴兒」，雖然劇裡台詞稀少，但她30日接受台灣媒體聯訪，露出一抹神秘笑容回答「看到後面就知道了」，她為了戲劇學習長達1年韓文，拍片時也曾鬧過「講錯韓文烏龍」，由於濟州航空空難發生的前幾天，她剛好飛回台灣，隔天又飛回韓國，演員關心她「有見到父母嗎」，講出的韓文卻變成「我的父母不見、消失了」，讓演員群頓時僵住、面面相覷，她才發現自己講錯話了。

▲雷嘉汭在爭取《十二使者》時，抱著必死決心一定要成功。（圖／記者林敬旻攝）



雷嘉汭飾演的「鈴兒」角色得來不易，她親自飛往當地試鏡，當初只知道「馬東石是主演」，心想無論如何都要拿下角色，但其實她壓力頗大，由於「題目」前一晚才知道，5分鐘臨時發揮，她心裏承受著極大壓迫感，「我自己感覺我生病了，最後演了生病的人」，卻因此獲得肯定，原以為自己表現得不好，沒想到收到錄取通知，她驚訝地表示「拿到劇本那刻，其實我懷疑自己了。」擔心自己做不好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷嘉汭飛韓國拍戲前，努力健身練好體力。（圖／記者林敬旻攝）



為此，雷嘉汭努力進修，劇組給她的功課為「練好體力」，於是開拍前半年，她努力健身，並看了很多紀錄片，觀察蛇的動作，還找弓箭老師練習基本拉弓，她笑喊：「我以前去夜市不會玩拉弓，現在去都會玩。」但她自嘲射箭架勢滿分，能力不好說。

▼▲馬東石、徐仁國誤以為雷嘉汭父母出事當場僵住。（圖／記者林敬旻攝）



而她還找了韓文老師學習語言，雖然台詞不多，但私下與演員對話會盡力講韓文，只是也因此鬧出笑話，濟州航空空難發生的前幾天，她剛好飛回台灣，隔天又飛回韓國，徐仁國關心她「有見到父母嗎」，講出的韓文卻變成「我的父母不見、消失了」，讓演員群頓時僵住、面面相覷，演員們一個望向一個，全都誤以為她父母出事，雷嘉汭才發現自己講錯話了，「我忘不了演員每個人的表情」。

雷嘉汭也透露演員們對她很照顧，「像是徐仁國，他擔心我沒辦法融入大家，都會第一個找我來去吃飯，再來就是馬老師會說『走，雷，我們去吃飯』。」《淚之女王》李主儐外表看起來冷漠，但其實私下完全沒距離感，雷嘉汭說：「我們拍了一場戲，那天下雪零下負三度，我只穿薄薄的戲服，李主儐就一直在尋找我的經紀人，其實是在找我的經紀人請他幫我拿外套。」

▲雷嘉汭台灣喊話很想念同劇演員。（圖／記者林敬旻攝）



戲劇已經拍完殺青，雷嘉汭很熱情，也有邀約演員們一起來台灣，「只是很可惜，他們現在都進組拍戲了」，隔空透過鏡頭向演員們喊話「我想你們了」，她也幫劇迷重點整理「我覺劇裡十二生肖的互動、拯救人類的過程，還有為什麼牠們對人類這麼厭惡，每個角色都有他的成長面」，希望粉絲追劇追起來，訪問尾聲還不忘表示「今天第三集再拜託大家了」。《十二使者》每週六、日在Disney+上線播出。