9月4日星座運勢／獅子座當心三角戀情！ 處女座投資風險高
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：擬訂改變計畫
感情：盡力多加磨合
財運：錢財創造選擇
幸運色：青蓮色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：好好檢視績效
感情：對象篩選觀察
財運：找尋全新贊助
幸運色：大理灰
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：得到同仁信任
感情：增加溝通表達
財運：不宜投機買賣
幸運色：火紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【土象星座】
工作：依然平淡如常
感情：尋找有趣靈魂
財運：資金控管得當
幸運色：葡萄紫
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：釋放當前壓力
感情：適當的給空間
財運：跨多領域市調
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：雙子
工作：消化不滿情緒
感情：收斂語氣態度
財運：投資風險過高
幸運色：冷紫色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
工作：面臨全新狀況
感情：熱情得到熱愛
財運：守好現有資產
幸運色：籃紫色
貴人：金牛
小人：處女
工作：專精當下專業
感情：提起追求勇氣
財運：平穩保守規劃
幸運色：冷灰色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：市調數據調查
感情：學習接納包容
財運：獲利穩健成長
幸運色：碧綠色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【火象星座】
工作：用心對待客戶
感情：主動掌握話權
財運：多開源多節流
幸運色：粉晶色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：潛心研發專業
感情：留意三角戀情
財運：多開源與節流
幸運色：楓糖色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：表現值得表揚
感情：留意三心二意
財運：相信個人決策
幸運色：淺綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
