許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星許凱因演出清宮劇《延禧攻略》爆紅，近期被女星許荔莎長文控訴劈腿，因為適逢大陸93閱兵，許荔莎一度宣布休戰半個月，29日直播中坦承最初爆料動機只是想「整蠱（惡作劇）」許凱，沒想到事態發展超出預期。

▲許凱。（圖／翻攝自微博／許凱soso）



許荔莎29日開直播，坦言一開始是因為許凱退出共同好友的微信群，她因此不滿才用小號故意PO一些曖昧照片，只是想「刺激」許凱出面回應，然而，等了3天許凱始終冷處理，直到第4天事件突然登上熱搜榜首，于正也介入並報警，她稱動機只是「覺得好玩」，希望藉此讓許凱私生飯加入戰局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許荔莎控訴許凱劈腿。（圖／翻攝自微博）



在輿論持續發酵之際，許荔莎堅稱後續爆料內容都是真的，「照片是其他女生拍的，不是我拍的。我也沒想過要爆料他，只想逗他玩而已。」隨著直播內容引發議論，她再度發文表示：「不要斷章取義好不好，一開始是為了整蠱，于正報警之後我說的全是真的，一分錢沒收，也不會收，之後說的話不是開玩笑也不是整蠱，許凱粉絲別洗了。」

▲許荔莎控訴許凱劈腿。（圖／翻攝自微博）

針對許荔莎在長文中的多項指控，許凱委託的律師事務所在聲明中發布三點聲明，其中第一點就強調：「近日有網路用戶通過網路平台持續散布許凱先生＂出軌＂、＂劈腿＂、＂酒後試圖強迫發生關係＂等不實言論，並通過評論區互動、暗示等方式誤導公眾，上述行為已嚴重侵犯許凱先生的名譽權，給許凱先生造成了嚴重的不良影響。」