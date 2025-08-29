蘇有朋「賣藝不賣身」惹眾怒　親上火線道歉了：措辭不當

記者王靖淳／綜合報導

現年51歲的男星蘇有朋以團體「小虎隊」出身，他將在下個月舉辦音樂會，不過最近有非購買VIP門票的粉絲表示，希望能開放合照權益，結果引來蘇有朋一句「賣藝不賣身」謝絕，言論一出立刻遭網友炎上。為此，他今（29）日在微博發文道歉了！

▲蘇有朋。（圖／翻攝自微博／蘇有朋）



蘇有朋在文中提到，自己要先向因他的不恰當比喻，感到不舒適的大家說聲抱歉，同時也坦言由於當下心裡感到巨大落差，因而衝動發文，卻因用詞不當而引發後續風波，為此他特地發文，希望能還原一下自己的心情。談到辦音樂會的初衷，蘇有朋透露自巡演以來，他意外發現大批自己都以為不存在的早年聽眾，身為「常年常駐超話」的藝人，他看見許多粉絲對於他早期歌曲的懷念及點播，這讓他意識到，那些作品在歌迷的青春中占了重要的位置。

為了回應粉絲們的心聲，蘇有朋才決定在生日當天，以粉絲呼聲最高的Live House形式，近距離為大家唱歌，希望粉絲能感受到「『被聽見了、被感受到了』的善意雙向承接。」針對「賣藝不賣身」言論，蘇有朋也坦言措辭不恰當，並進一步解釋自己的本意。他表示，其實是想告訴粉絲：「我聽見你們想聽歌的心願了，請不要只為了我的一張老臉來購票。」

▲蘇有朋發文道歉。（圖／翻攝自微博／蘇有朋）

蘇有朋強調，自己是真心想為歌迷唱歌，而非單純的偶像見面會，才會在粉絲專屬的「超話」中，以較為直接的方式互動，不料卻被片面傳播而引發誤會。最後，他也誠懇地希望，大家在了解他的心路歷程後，不要再誤解初衷，並且喊話外界：「請幫忙擴散全貌也可以」，盼能平息風波，讓音樂會回歸單純的美好。