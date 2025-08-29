風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

記者王靖淳／綜合報導

來自日本的藝人風田從男團SpeXial出道，平時會透過社群記錄生活點滴的他，今（29）日適逢七夕情人節，驚喜在IG曬出一封親筆手寫信，親自宣布自己結婚的消息，同時也透露女方的身分。貼文曝光後，喜獲一票人留言祝福。

▲風田七夕宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

透過風田公開的手寫信可見到，他以「跟大家分享一件喜事」為開頭，接著寫下「我結婚了」，正式宣布自己升格為人夫。在宣布喜訊的同時，風田也向外界簡單介紹了老婆的身分。他透露，另一半是「一個非常幽默又貼心的日本女生」，雖然並未提及女方的姓名與背景，但字裡行間充滿了對愛妻的欣賞與愛意。

▲風田會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

對於這段修成正果的感情，風田也感性地表示：「我覺得很幸運能夠和她攜手走向未來」，幸福之情溢於言表。最後，他不忘向一路以來支持他的粉絲們表達感謝，「感謝大家一直以來的支持與陪伴」，並承諾婚後的工作步調不會改變，誓言「今後我也繼續努力，把更多的歡樂和作品帶給大家。」

風田IG手寫信全文

跟大家分享一件喜事，我結婚了。

她是一個非常幽默又貼心的日本女生，我覺得很幸運能夠和她攜手走向未來。

感謝大家一直以來的支持與陪伴。

今後我也繼續努力，把更多的歡樂和作品帶給大家。

未來的日子，也請大家繼續多多支持與關心，祝福大家七夕情人節快樂。