台、韓合作電影《懸賞令》近日在台中取景，電影目前正在拍攝中，主演申鉉濬、金炳萬、裴優熙與台灣演員群雷嘉汭、綠茶、黃小柔29日在台中出席開拍記者會，金炳萬用一口流利的中文問好「大家好，我是金炳萬」，申鉉濬得知自己的《天國的階梯》在台很夯，得知現場媒體的媽媽很喜歡他，還親切問候：「如果時間允許的話，等下視訊媽媽問候一下。」並不忘表示「幫我代替問候一下妳的媽媽」，態度親民。

▲韓、台合作電影《懸賞令》記者會，劇中演員申鉉濬、金炳萬、裴優熙、雷嘉汭、綠茶、黃小柔、製作人池相哲、導演申在鎬出席。（圖／記者湯興漢攝）



《懸賞令》來到台中取景，找來《天國的階梯》申鉉濬主演，他是師奶殺手，當年演的《天國的階梯》在台灣知名度極高，但他謙虛表示「感覺大家都不認識我啊？」得知在場有媒體的媽媽很喜歡他，他幽默回答：「以前我幫記者簽名時，都是問說『請問您的名字』，現在都是問『請問您母親的名字』。」深知自己的粉絲都是已當媽的世代，逗笑在場媒體。

▲▼雷嘉汭幫奶奶告白很喜歡申鉉濬。（圖／記者湯興漢攝）



申鉉濬也說：「但我很感謝雷嘉汭，我在這部電影裡跟她有愛情線，畢竟年齡有差距，我對她很不好意思，不過很感謝她一次都沒有跟我說過『我媽媽很喜歡妳』。」沒想到，雷嘉汭誠實回應：「我奶奶很喜歡您，對不起！」全場笑到翻肚。

▲金炳萬很風趣，用中文逗笑記者。（圖／記者湯興漢攝）



場上，諧星出身的金炳萬更是妙語如珠，秀出一段中文逗笑記者，「我是金炳萬，我一步一步來到台灣，我想媽媽、我想爸爸，謝謝」，首度來台的他相當興奮，還示範單腳站立給記者看，甚至表示，「經過公園看到很多阿公阿嬤，但這次都在拍攝沒時間，下次有機會的話，想去切磋一下。」

▲金炳萬虧申鉉濬健忘。（圖／記者湯興漢攝）



申鉉濬看起來嚴肅，實則為人風趣，被問到有體驗一下道地的台灣劇組便當嗎？他笑喊：「預算不足沒吃到，但雷嘉汭有一直請我們吃冰淇淋、珍珠奶茶，只是有一次我吃冰淇淋滴到戲服上，結果被道具組罵了，所以那之後就沒再吃了。」雷嘉汭還大手筆送了韓國演員群、工作人員奶油小酥餅，申鉉濬則驚呼「我怎麼沒收到」，金炳萬則虧他「你上年紀了，很健忘。」劇組氣氛歡樂。

特別的是，申鉉濬直到記者會尾聲都記得在場記者母親喜歡自己的心意，先是感謝「感謝大家對於電影懷抱著關心，今天來到這裡」，最後不忘向該位記者表示：「請妳幫我問好一下母親，謝謝。」