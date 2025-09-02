ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳喬恩減肥早餐「瘦回10年前」
「4大連假」要來了
李明川批台鐵便當
9月2日星座運勢／天秤業績飆升　魔羯桃花運大爆發必脫單

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：主動轉變想法

感情：考量家人想法

財運：重視投資獲利

幸運色：蜂蜜色

貴人：摩羯

小人：牡羊

雙子座

工作：仕途蒸蒸日上

感情：好好商議未來

財運：獲利按部就班

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：射手

天秤座

工作：業績節節高升

感情：自在方式互動

財運：儲蓄穩定增加

幸運色：藕紫色

貴人：獅子

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：自信帶來好運

感情：追求成功率增

財運：發展協槓收入

幸運色：霧紫色

貴人：天秤

小人：巨蟹

金牛座

工作：事業穩定發展

感情：變化互動方式

財運：投資獲利出清

幸運色：珊瑚粉

貴人：水瓶

小人：天秤

處女座

工作：運勢不可言吉

感情：問題溝通順利

財運：集中獲利標的

幸運色：銀白色

貴人：射手

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：留意樹大招風

感情：避免獨自多想

財運：投資分散風險

幸運色：軍綠色

貴人：處女

小人：雙子

天蠍座

工作：計畫順利推動

感情：多加主動出擊

財運：重新檢視標的

幸運色：香檳色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

雙魚座

工作：獲得同仁肯定

感情：不必應對無賴

財運：採取穩健策略

幸運色：莓果色

貴人：天蠍

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：不宜過度自滿

感情：傾聽就是陪伴

財運：增加賺錢管道

幸運色：米漿色

貴人：雙魚

小人：水瓶

獅子座

工作：認分繼續工作

感情：以幽默感互動

財運：財運之神降臨

幸運色：青藍色

貴人：金牛

小人：獅子

射手座

工作：順利解決危難

感情：心中頗有擔憂

財運：諮詢理財專員

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

