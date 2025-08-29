SHINee鐘鉉15歲愛犬Roo離世！曾走失3天奇蹟尋回　粉絲哀悼引淚崩

記者張筱涵／綜合報導

已故SHINee成員鐘鉉生前所飼養的愛犬Roo（星露）在28日跨越彩虹橋，消息一出令許多粉絲感到不捨。

▲▼鐘鉉愛犬Roo離世。（圖／翻攝自Instagram）



Roo的Instagram帳號於28日發文寫道：「Roo啊，謝謝你一直以來的陪伴，因為有你我笑了很多，也能堅持下去。希望你在那裡能夠安寧。」並補充：「你會一直守護著媽媽和我對吧？永遠愛你，而且已經開始想你了。」星露於2010年3月5日出生，2025年8月28日離世。

▲▼Roo全名是星露。（圖／翻攝自Instagram）



Roo全名是「星露（별루）」，名字來自鐘鉉生前分享的趣事：剛帶回宿舍時，牠曾在成員珉豪的衣服上失禁，珉豪脫口說出「這孩子真的很『별루（不怎樣，此說法為錯別字，正確說法為별로）」，結果名字就此沿用，但鐘鉉曾強調，「雖然名字是星露，但牠卻是非常珍貴、令人感激的存在。」

星露是鐘鉉送給親姊姊的禮物，他曾表示擔心姊姊與家人疏遠，因此希望透過這隻小狗維繫家庭的情感連結。在鐘鉉離世翌年，姊姊曾在江原道洪川一度弄丟星露，當時她悲痛發文「心再次崩潰」，少女時代太妍等藝人也幫忙轉發尋找。所幸在失蹤3天後，靠著粉絲齊心齊力，星露平安回到家人身邊。

多年來，星露一直是鐘鉉與粉絲間的重要情感橋樑，如今牠的死訊傳出，讓粉絲陷入哀傷，紛紛留言表達惋惜。有外國網友寫下：「現在你已經去了沒有痛苦與悲傷的地方，你並不孤單，因為鐘鉉會在那裡迎接你，用溫暖的笑容照顧你，當你想撒嬌時，他會再度抱起你。」

▲鐘鉉生前會分享和Roo的點滴。（圖／翻攝自Instagram）