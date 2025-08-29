人氣女星閃電宣布懷孕結婚！老公是小8歲男團成員…捲女性糾紛停工

記者陳芊秀／綜合報導

34歲日本女星趣里29日宣布懷孕閃電結婚！她是資深大咖男星水谷豐與演員妻子伊藤蘭的女兒，出道不靠爸媽名氣，憑試鏡獲選主演NHK晨間劇，演技深獲高評價，而她的老公是男團「BE:FIRST」26歲成員三山凌輝，但男方日前捲入女性金錢糾紛，目前暫停演藝活動。

▲趣里宣布懷孕結婚，老公是「BE:FIRST」三山凌輝。（圖／翻攝自IG）

據《Sponichi Annex》報導，趣里與三山凌輝已經登記結婚，現在懷孕已經進入安定期。而她是水谷豐與伊藤蘭的獨生女，幼時深受父母寵愛，長大後爸爸曾叮嚀「不要踏入演藝圈」，最初是學古典芭蕾舞，因受傷放棄職業舞者的路，改往演員之路發展。她憑電影《只有愛能讓我生存》於2019年榮獲日本電影學院獎新人演員獎，日劇代表作包括《黑色止血鉗》、《Monster》、晨間劇《Boogie Woogie》等。知情人士透露，她的父母以希望她能幸福的心情守護著她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趣里與三山凌輝是相差8歲的姐弟戀，這段婚姻先前不被看好，甚至傳出父母反對。三山凌輝4月時被《週刊文春》爆料涉結婚詐欺糾紛，他被28歲YouTuber「R醬」（大野茜里）控訴雙方祕密訂婚，且讓女方花費超過1億日圓，包括買下2000萬日圓的賓士車、每月200萬日圓的生活費、還買了高價銀飾品牌Chrome Hearts及勞力士等奢侈品。然而兩人2024年2月分手，隨後開始與趣里交往。他曾透過《週刊文春》訪問時回應：「我以結婚為前提，認真地對待這段關係。但我絕對沒有騙取金錢，更沒有結婚詐欺的意圖。」R醬則發聲明反駁：「我所要求的不是金錢，而是我的心。」法界人士分析，由於女方並未正式提告，難以確定是否存在「結婚詐欺」的事實。

三山凌輝受到負面爆料影響，7月5日結束新加坡公演後，已經暫時停止「BE:FIRST」的活動。原本他與趣里5月就要發表結婚消息，也因此一再推遲，連日來傳出女方家長反對婚事，但有目擊情報指出，小倆口8月上旬現身他老家的區公所，且趣里孕肚大得很明顯，如今正式發表結婚消息，雙方同時在社群平台發表結婚喜訊，水谷豐與伊藤蘭要迎接第一個孫子誕生，家庭糾紛暫時告一段落。

▲趣里、三山凌輝發表結婚聲明。（圖／翻攝自IG）