虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星虞書欣近日捲入負面爭議，先是被控霸凌，又被挖出爸爸虞丕杰在被限定高消費期間，用現金購買奢侈品事件，其中爸爸涉及借貸糾紛，家族事業的運作現況，連日來演變成社會關注的事件。而她今日（29）原本要為代言的護膚品牌參加直播活動，廠商凌晨突然宣布延期。

▲虞書欣捲負面風波。（圖／翻攝自微博）

保養品牌自然堂凌晨1點36分發文，宣布虞書欣出席的直播活動延期舉行：「後續開播時間將通過官方管道發布，由此給大家造成的不便，我們深表歉意。」品牌方轉發虞書欣工作室對接粉絲窗口的發文，該帳號說明：「工作室和品牌一致商討決定今日直播改為商務內容拍攝。後續直播時間將另行通知～感謝大家的理解與支持～。」​

▲虞書欣預告七夕情人節要出席品牌直播活動。（圖／翻攝自微博）

▲品牌凌晨發文，宣布虞書欣出席直播活動延期舉辦。（圖／翻攝自微博）

根據陸網討論，直播活動取消疑似與虞書欣近期家庭糾紛有關。虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是大陸國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾被爆出合約糾紛，另外也有捲入借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，甚至連名下公司多次被列為失信被執行人，涉及金額數百萬元，部分輿論質疑，虞書欣爸爸和爺爺違法從事相關產業，可能涉及利益輸送或職務侵占。

面對連日來負面風波延燒，虞書欣工作室昨日（28）透過北京星權律師事務所發聲明，「造謠誹謗內容，我們已交由律師處理，相信網絡不是法外之地，所有帶有目的製造謠言的人都會承擔應有的法律責任」。

▲虞書欣工作室昨日發表律師聲明，斥網路誹謗將請律師處理。（圖／翻攝自微博）