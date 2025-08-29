ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
唐綺陽認了微調
獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦
蕭敬騰捐32萬助車禍小球員
孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」　心疼喊：謬論比道德綁架更病態

記者蔡宜芳／綜合報導

近來關於餵母乳還是餵配方奶的議題，引發大眾熱烈討論。而製作人孫樂欣28日也對此發表看法，坦言在看過老婆鍾欣怡的辛勞後，覺得媽媽們的壓力太大了，溫馨喊話說：「親愛的媽咪，我希望妳不用這麼逼自己。」

▲▼孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」：比道德綁架更病態。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

▲孫樂欣和鍾欣怡育有一子一女。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

孫樂欣直言，在「母乳」和「配方乳」這件事上，社會給母親們的壓力太大。他指出，許多女性因選擇配方奶，常常被質疑「不夠愛、不夠努力」，但身為老公和爸爸的他並不認同這樣的說法，「我自己也是喝配方奶長大的！我媽很愛我，我也沒有營養不良。」

孫樂欣表示，如今的配方奶早已不是次等替代品，能提供非常完整的營養。他認為，比起執著於奶水來源，應該更重視的是媽媽的心理狀態，「我看到太多媽媽為了追求『全母乳』逼自己，擠到半夜手腫肩膀痛，半夜定時爬起來邊哭邊擠，以上我說的，就是我老婆以前的真實心情。」

▲▼孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」：比道德綁架更病態。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

▲孫樂欣透露鍾欣怡以前餵了親餵，半夜擠奶擠到哭。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

除了身體上的壓力，孫樂欣也提到，媽媽們還要忍受來自外界的指指點點，例如「母乳才是最好的愛」、「妳怎麼不努力一點」、「配方乳太甜好像在吃糖」等說法。對此，孫樂欣忍不住呼籲：「拜託！這惡意的謬論比道德綁架更病態。」

孫樂欣表示，在他眼中，孩子真正需要的並不是「奶量壓力破表、眼淚流乾的奶媽」，而是一位快樂、健康、有力氣的母親，「母乳很棒、配方乳也很好，沒有標準答案，只有最適合自己的選擇。」他也提醒媽媽們，愛不是靠餵母乳來證明，而是「妳願意在半夜爬起來抱著他，是妳一邊累得爆炸還是對他笑的樣子」。

孫樂欣鍾欣怡

比特犬Lucky兩度咬傷人！雲林新飼主接手　花費40萬打造新環境曝　

剛剛
剛剛
46分鐘前0

孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」　心疼喊：謬論比道德綁架更病態

1小時前58

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　輝人、TEEN TOP開賣倒數

1小時前11

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

2小時前21

獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦　主辦認「恐暫緩」：盜播太嚴重

3小時前10

曹雅雯為動畫打造新歌　「還入圍威尼斯影展」成台灣之光

3小時前1

張信哲有自己的星星了！　神秘座標揭曉「還以他命名」

3小時前11

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

3小時前136

蕭敬騰和老婆Summer太暖了！　「伸援手捐32萬」助嘉義車禍小球員

4小時前63

黑男辣妻Lucy突「大量出血」奔急診！　尿液嚇到醫生：起床就這樣

4小時前1

女強人「剩半個子宮」意外懷孕　劉若英合體薛仕凌…新片卡司超強

