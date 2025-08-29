孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」　心疼喊：謬論比道德綁架更病態

記者蔡宜芳／綜合報導

近來關於餵母乳還是餵配方奶的議題，引發大眾熱烈討論。而製作人孫樂欣28日也對此發表看法，坦言在看過老婆鍾欣怡的辛勞後，覺得媽媽們的壓力太大了，溫馨喊話說：「親愛的媽咪，我希望妳不用這麼逼自己。」

▲孫樂欣和鍾欣怡育有一子一女。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

孫樂欣直言，在「母乳」和「配方乳」這件事上，社會給母親們的壓力太大。他指出，許多女性因選擇配方奶，常常被質疑「不夠愛、不夠努力」，但身為老公和爸爸的他並不認同這樣的說法，「我自己也是喝配方奶長大的！我媽很愛我，我也沒有營養不良。」

孫樂欣表示，如今的配方奶早已不是次等替代品，能提供非常完整的營養。他認為，比起執著於奶水來源，應該更重視的是媽媽的心理狀態，「我看到太多媽媽為了追求『全母乳』逼自己，擠到半夜手腫肩膀痛，半夜定時爬起來邊哭邊擠，以上我說的，就是我老婆以前的真實心情。」

▲孫樂欣透露鍾欣怡以前餵了親餵，半夜擠奶擠到哭。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

除了身體上的壓力，孫樂欣也提到，媽媽們還要忍受來自外界的指指點點，例如「母乳才是最好的愛」、「妳怎麼不努力一點」、「配方乳太甜好像在吃糖」等說法。對此，孫樂欣忍不住呼籲：「拜託！這惡意的謬論比道德綁架更病態。」

孫樂欣表示，在他眼中，孩子真正需要的並不是「奶量壓力破表、眼淚流乾的奶媽」，而是一位快樂、健康、有力氣的母親，「母乳很棒、配方乳也很好，沒有標準答案，只有最適合自己的選擇。」他也提醒媽媽們，愛不是靠餵母乳來證明，而是「妳願意在半夜爬起來抱著他，是妳一邊累得爆炸還是對他笑的樣子」。