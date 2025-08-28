張信哲有自己的星星了！　神秘座標揭曉「還以他命名」

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲推出全新概念專輯《屬於》，今（28日）於北京麗晶酒店舉辦發佈會，從暖場混剪、實體開箱到深度對談，完整揭示專輯核心概念與音樂拼圖。活動主軸聚焦〈屬於我們的故事〉與〈共犯〉，並驚喜釋出庾澄慶、周興哲、林俊傑、張韶涵、周深等七位天王天后祝福VCR。

▲張信哲北京記者會。（圖／潮水音樂提供）

張信哲表示，《屬於》核心命題是「用最溫和的方式問：心，還在嗎？」他希望透過音樂打開「情緒暗格」，讓聽眾釋放與接納自己。專輯曲風涵蓋流行、古典、搖滾、New Age 與 City Pop，展現不同於以往的多元能量。

發佈會上，張信哲進行實體專輯開箱，象徵音樂旅程的新里程碑。他並邀請〈屬於我們的故事〉短片主角，一位殘疾咖啡店主分享心路歷程，以「陪伴」總結歌曲力量，相當感人。

▲張信哲邀請邀請〈屬於我們的故事〉短片主角到場。（圖／潮水音樂提供）

壓軸揭曉〈共犯〉MV中的「宇宙坐標」，-22°53’33.8”N｜54°15’40.3”E，原本歌迷猜測是地理位置，實為一顆以他命名的「張信哲星」，寓意陪伴與傾聽，當「張信哲星」在發布會現場被揭開，觀眾情緒瞬間沸騰，全場掌聲如雷。