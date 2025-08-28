《外貌至上主義》朴泰俊離婚了！　去年就斷開「4年女偶像出身妻」

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《臉讚時代》出身、現為知名漫畫家的朴泰俊，和女團出身的妻子崔秀貞已於去年協議離婚，結束維持約4年的婚姻。

▲朴泰俊和崔秀貞離婚。（圖／翻攝自韓網）



根據韓媒《體育首爾》28日報導，熟悉兩人狀況的親近人士透露：「朴泰俊與崔秀貞已經協議離婚。」據《OSEN》報導，朴泰俊認了和崔秀貞已經離婚，但對於外界瘋傳正因財產分布訴訟的消息為假：「去年初就有再討論，去年8月完成離婚調解，所有文件也都簽好了。」

朴泰俊與崔秀貞交往多年，最終在2020年步入婚姻，當年他在節目《Radio Star》中首度公開結婚登記的消息，直言：「我沒有告訴任何人，因為我朋友不多，還擔心婚禮會場坐不滿。」他更形容與妻子相處「就像和朋友一起生活，太太還稱我為『最好的朋友』」。

朴泰俊2009年因出演綜藝《臉讚時代》走紅，隨後活躍於《花美男TV》、《食神之路》等節目，之後轉型成為漫畫家，憑藉《外貌至上主義》、《格鬥實況》、《My Life as a Loser》等人氣網漫奠定地位，後來成立漫畫製作公司 The Grrim Entertainment，公司出品包括《外貌至上主義》、《格鬥實況》、《金部長》等多部熱門作品，目前名下擁有3棟房。

崔秀貞則在2010年以韓中合作女團Lotte Girls出道，之後也曾挑戰演技，出演網路劇《Check, Mate》，並與丈夫朴泰俊一同出演歌手RAM的MV。2019年她以MAMAMOO成員華莎的閨蜜身份登上綜藝《我獨自生活》，展現出練習生時期延續至今的深厚情誼。兩人婚後互動曾被外界視為甜蜜，如今卻傳出婚姻破局，消息震驚粉絲。