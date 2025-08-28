《青春有你2》女星退圈4個月突剃光頭！172cm暴瘦剩45kg　粉憂近況

記者田暐瑋／綜合報導

女星金子涵曾參加選秀節目《青春有你2》，4月震撼宣布退出演藝圈，回歸平凡人生活，28日卻突然PO出剃光頭的照片，引發網友熱烈討論。

金子涵退出演藝圈後，仍有許多粉絲關心近況，28日發文PO出剃光頭的新造型，寫道：「十天前剃了頭髮，頭髮會長很快的你們放心。今天新買了個假髮試了下效果感覺還不錯，一切都會越來越好的。」照片中，她以清爽的寸頭造型示人，雖然五官更顯立體，但眼神中流露出的疲憊感，讓不少粉絲感到憂心。

▲金子涵剃光頭。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金子涵身高172公分，目前體重僅45公斤，近期身形消瘦更是引發外界對其身心狀況的關注。回顧金子涵的演藝生涯，她在參加《青春有你2》選秀節目時以甜美開朗的形象受到觀眾喜愛，雖未能成功出道，但其獨特的氣質和實力備受肯定，今年4月她突然宣布退出演藝圈，改以自媒體身份活動。

對於金子涵的近況，網友們反應兩極，支持者大讚「剃了寸頭還是美美的」、「頭型很好看」，肯定她勇於嘗試的態度；但也有粉絲心疼表示：「還以為金子涵退圈之後會很快樂，但為什麼眼神還是這麼悲傷抑鬱」、「從超長髮到短髮再到剃光頭，從被罵胖到現在身高170多的身高只有90多斤，到底經歷了什麼才會下定這樣的決心」。

▲金子涵剃光頭。（圖／翻攝自微博）