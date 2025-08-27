薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）近年經營YouTube頻道有成，2022年還開了個人工作室。不過，她26日突透露已資遣元老級員工，坦言對方多次踩底線，遭網友猜測被資遣的是「Song」，由於該名員工陪伴薔薔走過大風大風，如今被切割，背後原因掀起外界討論。薔薔稍早親上火線解釋，委屈到數度哽咽，「我要讓他走一定有理由，他已經有非常多的特權了，但沒有那個工作上的態度和默契，那就沒必要了。」

▲薔薔哽咽說明開除Song原因。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

Song過去時常出現在薔薔頻道，不但一同出國冒險，更總在鏡頭外神來一筆擔任話外音，兩人互動深受粉絲喜愛。薔薔被外界形容狠心辭退員工，對此她出面強調「絕對沒有虧欠任何人」，公開真正原因，「很多事問題是多次溝通，像是我跟他說日本媽媽行為不太好，我希望他不要參雜這件事，不要有私人往來，但他就是每天聯繫、打電話。」Song事後還被抓包和日本媽媽私下講薔薔壞話，甚至用說謊的方式偷刪兩人對話，讓薔薔對他信任大打折扣，「真的沒必要引發家裡紛爭，他也知道那是我的點。」

另外，曾幫助過薔薔的好友特別來台灣找她，原本對方聯絡Song，但Song卻完全沒回，也沒做告知公司的動作，直到有粉絲問薔薔，她才知情此事，「人家大老遠來台灣找我，他居然不告訴我這件事，這樣我怎麼跟他共識？我要怎麼信任？我被蒙在鼓裡，人家會不會覺得我是故意不回？他原因就說他在照顧阿公。」

▲薔薔私下哭很久。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



薔薔表示一再給機會，但最終對方工作態度壓垮最後一根稻草，「我心很涼，但是記憶卡出國拍的東西全不見，已經不是第一次、我也沒有懲處他，再來開會我問她問題，他就是不回話，他也知道我需要知道每個人工作進度，但是他永遠沒辦法達成，沒有那個工作上的態度，那也真的沒必要繼續，後期他跟我出國都是幫我拍攝，基本也沒在剪片，他都在拖。」

▲薔薔過去對Song超級照顧，如今分道揚鑣。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔表示很感謝對方過去的付出，也付了資遣費，然後事後卻疑似被對方抹黑，讓她受傷落淚，「他8月14日這天正式離職，真正走完整個辭退的流程，一離開8/15那天就有非常多的黑函，我先看到霸凌事件，還有很多無關大雅的小事，還有人討論Song離開了，都是那幾天的事情，但明明沒有人任何人說這件事，網友怎麼會通天眼？」原本薔薔不想把話說太絕，但卻被網友質疑，讓她才站出來說明，並表示目前已經提告黑函，很快就能知道事情的真相。