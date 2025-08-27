薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

記者蔡宜芳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）近年經營YouTube頻道有成，2022年還開了個人工作室。不過，她26日突透露已資遣元老級員工，坦言是因為覺得對方「沒拿捏好邊界感」，雖然未提及是哪位員工，但網友都紛紛猜測是攝影師Song。對此，Song也於27日發文，間接證實與薔薔結束合作關係。

▲薔薔日前宣布已經開除某位資深員工。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

Song在貼文的開頭寫道：「The journey enters a new chapter.（旅程邁入新篇章）」，正式宣告與薔薔的工作夥伴關係劃下句點。他也提到，在與對方合作的過程中，「不算完美，但很精彩」，認為一切都還是很值得的。

▲▼薔薔雖未提及開除的員工是誰，但被網友猜測是攝影師Song。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

Song也在文末獻上祝福，寫下「Thanks for the memories, the effort, and the stories. Wishing you only the best as you keep moving forward—bigger, bolder, freer.（感謝這些回憶、努力與故事。祝福你在未來的道路上能走得更大、更勇敢、更自由。）」並透露將持續在創作的道路上前進。

▲Song發文。（圖／翻攝自Instagram）