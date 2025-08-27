楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價她怒：爛死了！

記者王靖淳／綜合報導

女星楊皓如日前在社群透露，家中兩個孩子已獲得澳洲學生簽證，決定舉家移居澳洲，在準備過程中，她和老公準備賣掉已陪伴近5年的特斯拉，並拍短片分享估價過程，沒想到結果卻讓她大失所望，為此她直呼：「爛死了！」

▲楊皓如一家將移居澳洲。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

影片中，楊皓如的老公透露，請特斯拉原廠協助估價後，「一估不知道，估了嚇一跳」，他們開了約4年半的車，殘值竟然連半價都不到，與一般燃油車5年折半的行情有著巨大落差。面對如此不堪的二手價，讓滿懷不捨的楊皓如也忍不住在影片中脫口而出：「爛死了」，直接表達了她內心的錯愕。

▲楊皓如透露愛車二手價連半價都不到。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

雖然愛車的二手價令人心碎，但楊皓如的老公隨後話鋒一轉，冷靜分析持有特斯拉4年半以來的「隱藏花費及優勢」。他表示：「回過來想，特斯拉我也沒繳過什麼牌照稅、燃料稅」，不但省下兩大稅金，期間更是沒有保養過，加上充電的費用遠比油錢便宜，零零總總加起來，這台電車可能已幫他們家省了7到8萬。

▲楊皓如移居澳洲前先賣車。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

經過這番精打細算，楊皓如也重新評估，認為若將賣價75萬，再加上省下的8萬元，總價值其實與新車半價相去不遠，讓她瞬間茅塞頓開，心情也由陰轉晴。最後，楊皓如的老公也毫不猶豫地表示，下台車可能還是會選擇電動車。他解釋，電動車無可取代的駕馭體驗，尤其是加速很棒，深深吸引著他，因此他認為若將所有開銷攤開來看，在4年半的使用期間，電車與油車的整體花費差不多。