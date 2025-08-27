遭燙傷曾心寒「放棄敬業」！　江祖平《願望》仍頂烈日拍到底

圖文／CTWANT

江祖平在拍攝三立八點檔《願望》期間，意外被滾燙熱湯濺傷，引發她與導播之間的不愉快，更一度傳出她與電視台鬧翻，然而，江祖平最終選擇以敬業態度回歸，完成作品。

▲即便曾與導播發生不快，江祖平對《願望》劇組有始有終，盡心完成殺青前的趕拍。（圖／本刊攝影組／CTWANT）



儘管經歷了這場意外，江祖平仍以專業演員的態度，回歸劇組拍攝。時報周刊CTWANT直擊，8月15日上午11點多，日正當中，三立台劇《願望》在基隆河河濱公園進行殺青前的拍攝。黃少祺、李家慶、華千涵和江祖平這劇中的一家人，正上演「一家團聚」的戲碼。

▲黃少祺、李家慶、華千涵和江祖平這劇中的一家人，正上演「一家團聚」的戲碼。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

黃少祺、李家慶和華千涵站在江祖平對面約3公尺處，導演卓群超一聲令下，李家慶和華千涵喊了一聲「媽」，接著快步跑上前擁抱江祖平，黃少祺則緩步上前與江祖平對話。同一個橋段拍攝了幾個鏡位，大約在中午12點休息。儘管劇組準備了許多大傘來遮陽，但仍然擋不住炎熱的高溫，一聽到「休息」兩字，江祖平臉上表情瞬間失控，緩緩走到陰涼處休息用餐。

▲儘管劇組準備了許多大傘來遮陽，但仍然擋不住炎熱的高溫，演員們都出現奇妙的表情。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

說到燙傷的來龍去脈，江祖平當時在社群媒體發文，控訴劇組的處置不當，指責導演在意外發生時未及時喊卡，導致她和對戲的黃少祺都被燙傷，讓她回家後委屈爆哭，更需要服藥止痛。

▲李家慶與華千涵很有戲劇張力地喊了一聲「媽」，然後抱住江祖平。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

事後，她清空所有與《願望》相關的貼文，並發文寫下「下台一鞠躬」，讓外界以為她將因此退出《願望》的拍攝，也傳出江祖平一度與電視台失聯。不過在沉澱兩天後，她在社群上發文透露，為了不影響大家的心血，她最終決定回歸拍攝，「可欣（劇中角色名）還是會撐到最後，畢竟是一個團體，不能因為某人或某群體而失去原本有的工作態度。」

▲一聽到「休息」兩字，熱過頭的江祖平臉上表情瞬間失控。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

儘管在這次意外中身心俱疲，並曾心寒地表示「正式宣布，我放棄當『敬業』演員了，不要一直踩我底線了」，不過，江祖平最終還是以專業演員的態度，回到劇組將《願望》的戲份拍攝完成，讓該劇順利殺青，展現了她的敬業精神。

▲演員與工作人員一同緩緩走到陰涼處休息用餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

