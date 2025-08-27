鄭愷被爆不爽「小姨子買35萬名牌包」怒停卡　工作室火速發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星鄭愷因擔任節目《奔跑吧兄弟》班底爆紅，他在2020年娶回女星苗苗，婚後育有兩女一子。他26日被傳因不滿小姨子刷他給岳母的附卡，直接停卡，掀起網友熱烈議論，而他的工作室隨後也出面回應。

▲鄭愷和苗苗在2020年結婚。（圖／翻攝自微博／鄭愷、苗苗-vivi）

有網友爆料指出，鄭愷先前曾為岳母辦親屬信用卡，但被小姨子苗藝博拿去消費購買高達人民幣8.2萬元（約新台幣35.4萬元）的名牌包，鄭愷因不滿而停用了該卡片。此外，還有傳鄭愷還在朋友圈發文，勸誡「剛畢業的孩子應先腳踏實地」。

對此，鄭愷工作室於26日發聲，強調相關爆料都是「憑空捏造」，目前已經委託律師事務所全面蒐證，「此類不實信息（資訊）不僅對鄭愷先生及其家人造成困擾，亦對社會風氣產生不良影響。我們堅決反對任何形式的造謠傳謠行為。」而鄭愷隨後也轉發聲明澄清。

▲鄭愷澄清。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

據悉，鄭愷的妻子苗苗婚後將父母、妹妹接至上海同住，鄭愷為容納全家人（包含三名子女、兩位長輩、小姨子及寵物）特地改造住所空間，他也曾在節目中坦言「想安靜看書都沒空間」。另一方面，苗藝博已清空個人社群帳號內容，暫未對此事做出回應。

▲鄭愷婚後與老婆的家人們同住。（圖／翻攝自微博／苗苗-vivi）