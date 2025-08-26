H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本AV女優堀內美香（原藝名：堀內美果子）在2021年以「H奶現役護理師」為噱頭入行，自2024年開始改拍同人AV，用社群導流賣片，同時升格當人妻。怎料，她在25日突然傳出死訊，丈夫還透過社群公開其遺書，掀起網友關注。

▲堀內美香於25日傳出死訊。（圖／翻攝自X／mikafanza）

堀內美香的丈夫在25日透過妻子的社群帳號發文，他曬出了一張手捧骨灰及妻子遺照的照片，寫道：「雖然很突然，但我的妻子已經驟逝了。這件事太過於出乎意料，我至今仍無法相信這是真的。」同時公開了堀內的遺書。

▲堀內美香的丈夫曬出捧骨灰的照片。（圖／翻攝自X／mikafanza）

堀內美香在遺書中，坦言自己長期患有精神疾病，近來有惡化的傾向，覺得沒有活下去的意義，再加上看到毒舌直播主和其粉絲對自己的批評，「反而讓我得到了勇氣，終於下定決心走向死亡。」表示已將詳細內容留於付費部落格中。

堀內美香也表示，她先前就有考慮到不孕治療及孩子出生後的情況，所以準備了兩年的庫存影片，也已經預排好發文和廣告，包括社群的運作、自拍等，都還會再持續一年。最後她寫道：「社會性的死亡，與肉體的死亡。『死亡』只不過是其中的一個階段。只要我能夠繼續活在大家的心中，就等於我還活著。所以，我並不害怕肉體上的死亡。希望從今以後，我也能繼續活在大家心中。」

▲▼堀內美香遺書。（圖／翻攝自X／mikafanza）

堀內美香的死訊傳開後，有不少網友質疑真實性，也有人認為只是新作品的噱頭。對此，她的丈夫公開了死亡證明書（目前已刪除），內容顯示堀內是死於急性藥物中毒伴隨溺水窒息，且長期有憂鬱症。堀內的丈夫也表示：「反正不管我說什麼，大概還是會有人覺得是在說謊，但我已沒有力氣去爭辯。」強調不會再針對妻子的離世發言。

