日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了

記者王靖淳／綜合報導

日本女偶像Phakchi是「ミリオン! ~ Million Heaven Tokyo~」的成員之一，最近她因為在鎌倉街頭將內衣外穿，大露J級上圍，引發爭議。為此，當地市政府發聲了！

▲Phakchi是「ミリオン! ~ Million Heaven Tokyo~」成員之一。（圖／翻攝自X／million_phakchi）

透過Phakchi在社群分享的照片及短片可見到，她身穿淺灰色運動風內衣搭配同色系短褲，外層隨性披上一件灰色薄外套。她把頭髮紮成雙丸子頭，搭配空氣感的瀏海，腳上則穿著淡藍色厚底拖鞋，並對鏡頭一邊大力搖晃上胸，一邊露出招牌燦笑，不料此舉卻疑似引來當地居民不滿，引發熱議。

▲Phakchi逛老街穿著惹議。（圖／翻攝自X／million_phakchi）

根據日媒《livedoor》報導，當地觀光客受訪時表示，雖然個人有權自行決定服裝和行為，但也由衷期盼遊客在享受旅程的同時，能夠將周遭的環境、其他遊客和當地居民的感受都考慮進去。面對日益失序的觀光亂象，鎌倉市政府也已正式採取行動，特別制定了「公共場所禮儀相關的自治條例」，希望能有效約束遊客的行為。