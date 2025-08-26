163braces點閱破五千萬！　自招「私下特殊癖好」粉笑壞

▲ 163braces吳朵芸受邀演講。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

有「校園文青教主」之稱的 163braces吳朵芸應科技品牌之邀，23日前往信義區舉辦講座，20日正好是男友李浩瑋生日，兩人特地在忙碌行程中抽空請假，來個慶生出遊，不但一起遠眺山海踏青，朵芸更展現「美食系女友力」，出發前特別採買海量零食，像遠足般用滿滿的心意替李浩瑋慶生，甜蜜互動羨煞旁人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 163braces吳朵芸現場也演唱歌曲。（圖／形上娛樂提供）



163braces身為五千萬點閱創作歌手，講座上也無縫接軌進入演出模式，當朵芸唱到代表作〈天空〉時，還興奮問大家：「可以接受我遞 mic 給大家接唱嗎？」歌迷們齊聲高喊「可以！」全場立刻大合唱，氣氛瞬間升溫。她更加碼清唱〈潮汐〉，讓原本的講座直接升格成小型演唱會，粉絲情緒嗨到最高點。



在分享到Q&A 環節時，朵芸幽默分享「解決焦慮的秘方」就是去洗澡，「一次不夠就洗第二次！」甚至自爆最高紀錄一天洗四次，逗得全場笑聲不斷。她也透露明年將把《海螺記：造船計畫》專場帶回台北，為怕歌迷忘記，當場請大家打開手機的語音備忘錄，開金口俏皮錄下：「我是163braces，明年請記得來看我的專場」的語音備忘錄，創意又真誠的互動引發粉絲熱議。



朵芸最後也小小爆料自己的私下生活，直言最近沉迷於桌遊「拉密」，能強迫自己停止不停轉動的腦袋，不知不覺一玩就到天亮。她笑說：「還好有音樂和遊戲，讓我忙碌中找到休息的方式！」讓粉絲看見舞台外最真實、可愛的一面。

