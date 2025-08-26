認戀小21歲男友！　魏如萱再助攻金曲歌王「勇敢追愛」

▲蕭煌奇新歌邀請魏如萱合作。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，新歌〈一半一半〉特別邀請金曲歌后魏如萱跨刀合作，歌曲描繪在一段感情中，儘管雙方各自有不快樂，仍努力在愛裡找到平衡、學會相互成全，成為更完整的彼此，MV中更首度邀請魏如萱與蕭煌奇同框演出，故事裡她飾演小花店老闆娘，化身「神助攻」幫助蕭煌奇追愛。

▲▼蕭煌奇和魏如萱合拍MV。（圖／華納音樂提供）



談到合作契機，蕭煌奇分享自己一直有關注魏如萱的作品，對她獨特的聲線印象深刻：「當我完成這首歌的旋律時，腦中第一個浮現的就是魏如萱的聲音，因此馬上請同事主動聯繫她，才促成了這次合作。」蕭煌奇也透露：「這首歌希望帶給大家浪漫、幸福的感覺，所以一定要找一位同樣能讓人感受到這份氛圍的人，魏如萱再適合不過。」

有趣的是，一開始蕭煌奇原本希望魏如萱能幫忙填寫台語歌詞，但魏如萱坦言自己台語程度有限因此擔心無法勝任，甚至自嘲是個「破台語」，她分享錄音趣事時笑說，許多台語咬字都需要蕭煌奇親自指導，例如「真正」的正確發音就錄了好幾次才成功：「可能唱到第十次才終於對了一次，但到現在我還是分不太出差別！」這次挑戰台語歌曲，魏如萱也很有收穫：「〈一半一半〉是我第一首全台語的歌，錄完後覺得台語真的很美，之後也想嘗試用台語創作。」

這次MV兩人也首次正式同框，劇情中蕭煌奇為了要追求喜歡的對象，走進了魏如萱所經營的小花店，也因此在一片花海中感受到療癒的力量。提到花，蕭煌奇說：「如果遇到特殊節日要跟特別的人一起過，通常都是請吃飯或買禮物，比較少送花，不過今天在花店聞到花花草草的味道真的很舒壓。」

