張信哲罕洩感情觀！　認了「都是被分手」苦笑揭內幕

記者翁子涵／台北報導

張信哲推出新專輯《屬於》，近來做客POP Radio《Fun Music》，被人來瘋的主持人Emily卸下心防，主動分享感情觀，被問在感情上是否屬於不拖泥帶水的果斷個性？張信哲直言，不只不拖泥帶水，在熱戀期後甚至很早就能發現彼此適不適合。

張信哲自揭，一旦發現和對方不適合，雖然仍會盡量彌補與解決問題，但同時也會在心中開始醞釀：「我要隨時準備好『這段感情很快就結束了』的念頭。」Emily以為張信哲是主動提分手的人，怎料到他回答：「我都是被分手的。」張信哲說，感情關係撐到最後，「大部分機率是對方說分手。」但他不認為先說分手的就是壞人，「也許是我逼到對方講出口吧！」

張信哲在新專輯中一改抒情定位，加入搖滾、世界音樂等多元曲風，帶給歌迷不同聽感。除了首波主打歌「共犯」與理想混蛋的主唱雞丁合作，專輯中也收錄由徐暐翔創作的「一人沉默」，讓Emily好奇「阿哲哥是不是想撕下情歌王子的標籤」？張信哲表示，也不用撕去標籤，他期待歌迷能用更開放的心態，接受擁有不同可能性的張信哲。

新歌一推出，不少歌迷紛紛表示：「喜歡這次的突破」、「請阿哲哥多唱多搖滾」，張信哲笑稱自己就是聽搖滾音樂長大，曾經很嚮往外國樂團搭著一台巴士就一路巡演的表演方式，談到融合各式曲風的新專輯，張信哲起初也怕歌迷不能接受，「但是與其擔心，還不如邁開腳步。」他認為搖滾只是一種態度，更希望自己可以越來越搖滾。