記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星陳子玄2023年宣布再婚，不時會和粉絲分享家庭生活。她26日便在社群網站坦言，和另一半從交往到現在，睡前都會維持一個習慣，每次大約進行半小時，「這也是我們兩個沒有隔夜仇的原因之一。」

▲陳子玄分享和老公沒有隔夜仇的原因。（圖／翻攝自Instagram／ larachen1124）



陳子玄透露，和老公多年來一直維持「睡前聊天半小時」的習慣，「真的太重要了，我們會一起主動關掉手機，聊聊今天發生的事，從生活中的瑣事、工作順不順心，再到明天早上吃什麼⋯⋯總之就是『純蓋棉被純聊』啦！」

▲陳子玄睡前都會和老公聊天半小時。（圖／翻攝自Instagram／ larachen1124）



對陳子玄而言，這段時間不只是交流，更是夫妻間情感的連結。她強調：「彼此傾訴，彼此安慰，彼此鼓勵。我想，這也是我們兩個沒有隔夜仇的原因之一。」她認為每天的對話，是維持感情穩定的重要小秘訣。

▲陳子玄再婚約兩年。（圖／翻攝自Instagram／ larachen1124）



陳子玄更分享和老公對這習慣的共識：「昨天睡前我們還在聊，希望我們都能把睡前半小時的聊天習慣保持下去，畢竟這確實是一件很舒服解壓又浪漫的事～。」最後，她也提醒大家：「睡前真的不可以背對背玩手機喔！」

