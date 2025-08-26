整碗果乾快吃完「才發現活蟲蠕動」！　徐薇崩潰吐了：反胃一整天

記者劉宜庭／綜合報導

補教名師徐薇向來以專業開朗的形象示人，近日卻在社群平台分享了一段令人頭皮發麻的食安驚魂記。她透露，自己快吃完一整碗果乾後，竟在碗底發現數條白色活蟲正在蠕動，讓她當場崩潰反胃，更出現嘔吐症狀，直呼：「我今天不敢吃東西了！」

▲徐薇吃果乾到一半才發現有蟲在動。（圖／翻攝自徐薇IG）

徐薇老師於24日在Instagram上傳影片，還原了整個事發經過。她表示，自己當時正享用果乾，吃到僅剩碗底少量時，才驚覺有白色小蟲在爬行，一度不敢置信地問：「一直在動啊，還是我眼睛花了嗎？」為了確認，她將整包果乾倒出，結果發現更多的活蟲，讓她瞬間嚇壞：「我的天哪！」

徐薇檢查包裝後發現，該產品的製造日期為今年6月24日，未開封可保存一年，顯然還在保存期限內，沒想到竟會出現蟲害。這場「蟲蟲危機」讓她受到極大衝擊，她在影片中拿著多種清潔劑和酒精，對著裝滿果乾的碗盤一陣狂噴。

事後，徐薇再度發文報平安，但坦言身體非常不適，不僅反胃了一整天，甚至出現嘔吐情況，「我竟然吐了，我自從中午吃了那個之後，我非常地不適，不管是生理或心理方面我都需要療養」，她也在文中表示「需要時間沖淡這一切」。面對外界質疑「啊！就幾隻蟲而已叫成這樣！」她則無奈反擊：「啊你吃吃看哪！」