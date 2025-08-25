許維恩一家三口去沖繩玩「遇突發狀況」！苦笑冒冷汗：只能說幸運吧

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁2021年結婚後，育有一個2歲女兒忒忒，不時會與粉絲分享家庭生活。沒想到，一家三口最近出國逛水族館，意外遇到突發狀況，讓她附上苦笑冒冷汗的表情符號說：「我們如此幸運。」

▲許維恩一家三口出國玩遇到突發狀況。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩24日在Instagram限時動態透露，近日飛去沖繩遊玩，沒想到逛水族館的時候，竟然碰上了意想不到的大停電，她不禁打趣地說：「在沖繩美麗海水族館，能遇到大停電的機率是多少，都只能說⋯⋯我們如此幸運吧。」

▲許維恩自嘲很幸運。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



面對突如其來的狀況，許維恩透露不幸中的大幸是「我們沒有搭上一班搭電梯」，但不確認搭上那班電梯的旅客是否有安全抵達。

▲許維恩慶幸沒帶小孩搭上那台電梯。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



由於停電影響，許維恩和家人只能選擇爬樓梯，「我們爬樓梯爬了5層樓，搬娃娃車和忒忒，今天運動滿滿～水喔～」，以輕鬆幽默的語氣記錄這次特別的經歷。