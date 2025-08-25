金曲歌王熱狗壓軸嗨爆！　無預警曝光「2重磅喜訊」全場瘋了

▲熱狗飆唱多首金曲嗨翻全場。（圖／StreetVoice街聲提供）



記者翁子涵／台北報導

「Park Park Carnival」昨晚（24日）在圓山花博熱鬧登場，壓軸登場主舞台的熱狗MC HotDog aka 寂寞的小水怪，以〈離開〉為開場曲，他一上場立刻和現場歌迷問好，感謝歌迷們留到那麼晚，唱到副歌就開始全場大合唱，直接引爆高潮，同時他也透露最近一直在寫歌，希望明年可以有新專輯。

熱狗興奮透露：「我還想做一場小型演唱會巡演，就是死忠歌迷會來的那種，專門挑冷門歌來唱，因為我發現我那種冷門的歌都寫得很好，這個就是要唱給跟了很久的朋友聽，巡演要叫冷狗，大家會來嗎？」台下樂迷立刻以最熱烈的尖叫聲響應，接著一連飆唱〈髒藝術家〉〈NFT〉〈貧民百萬歌星〉，從嘻哈到舞曲，將現場變成了大型戶外派對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈寂寞的小水怪〉唱罷，他感慨的說到他這幾年對樂壇的觀察，「希望大家聽得開心，我做音樂這麼久，覺得做音樂搞創作真的是一個非常辛苦的事情，謝謝街聲舉辦這個活動，讓很多新的音樂人可以發聲，音樂這件事，我在思考的是，能做到一個位置的只有百分之五，那其他的百分之九十五呢？是不是應該要學習好好宣傳自己或是做什麼其他的事？所以如果你有喜歡的歌手，請一定要注意他們的演唱會，到現場去支持他們。」珍惜後輩的心情也贏得樂迷們熱烈呼應的掌聲與尖叫。

他現場表演了10首暢銷金曲，穿插幽默真誠又現實的心聲，讓人看得大呼過癮、意猶未盡，最後在全場大合唱〈我愛台妹〉中結束此次演出。

