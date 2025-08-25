高伊玲《我家的事》奪北影影后…從小讓爸媽「操碎心」　心疼曾敬驊

記者黃庠棻／台北報導

電影《我家的事》由新銳導演潘客印編導，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪主演，真實刻畫家的模樣，屢獲海內外影展肯定，被譽為下半年最觸動人心的作品，其中高伊玲演出母親一角共感力強，卻自爆自己小時候常常讓父母「操碎了心」。

▲《我家的事》真實刻畫家的模樣，被譽為下半年最觸動人心的作。（圖／牽猴子提供）

「難道我這樣做還不夠嗎？」一句話道出無數媽媽心中，面對孩子叛逆期時的無奈與心酸。片中飾演母親的高伊玲，在現實生活中沒有兒女，卻憑藉細膩、真摯又帶有強大共感力的演技，呈現出母親在家中既溫柔又堅韌的一面，讓每位觀眾都能從中看見自己母親的影子，動人演出征服影迷，也獲各大獎項認可。

高伊玲被問及自己與母親之間的相處關係時，則是笑著回憶「我小時候是一個很有主見的小孩，常常讓父母操碎了心。」也因此在演繹電影《我家的事》中一位心力交瘁卻仍不放手的母親時，她格外能體會父母那種「明明愛得深，卻總不被理解」的矛盾心境，更坦言，自己在表演時不單只是在演繹角色，更是將過去生命歷程與劇中母親角色交織，才有了今日如此打動人心的演出。

談及自己心中記憶最深刻的母愛時，高伊玲分享「因為爺爺的關係，我們回家總是會說『ただいま（我回來了）』，而當我聽到『お帰りなさい（歡迎回來）』的回應時，內心總會馬上感到安定。」這段話不僅展現「家」在每個人心中所代表的重要與安全感，也呼應了《我家的事》對家庭的真實描繪。

不僅如此，高伊玲進一步談到片場氛圍時表示「大家相處真的就像一家人般彼此關心、掛念」，被問及是否有特別印象深刻的事件，她立刻露出擔憂的表情，坦言「在現場大家都很擔心敬驊的身體。」更加碼爆料曾敬驊是個「工作狂」，經常為了衝刺目標而忽略休息，因此現場的大家都很怕他累壞身體，讓人看見劇組間最真摯的情感連結。

電影《我家的事》用99分鐘真實刻畫一家人之間的愛恨情仇，呈現喜怒哀樂與相互扶持的日常，為呼應電影中對家庭情感的細膩描繪，將「一家人」的牽絆延伸到現實，特別於8月28日、9月2日及9月4日推出「Family Day 我家一起看電影！」特別場。

凡攜家人一同觀影，即可免費入場，並獲贈限量電影襪作紀念，希望透過一場電影的時間，再次讓家人齊聚一堂，共同喚醒那份最珍貴的情感連結。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於9月12日全台感動獻映。