獨家專訪／許凱為《子夜歸》練出「凹凸胸肌」　露面自爆：上癮了

記者黃庠棻／專訪

最新古裝奇幻愛情劇《子夜歸》由許凱與田曦薇共同主演，目前該劇已於18日在Disney+獨家播出，劇情融合志怪元素、冒險歷程與命定情感，加上兩位主角都一人分飾兩角，在各自皆有秘密的情況下墜入愛河，開播後引起許多劇迷討論。近期，許凱也接受了《ETtoday星光雲》的獨家專訪。

▲《子夜歸》吳俊霆。（圖／Disney+提供）

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》劇中，許凱飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」，白天是朝廷官員，夜晚則化身為捉妖道士，被問到為何接下這個角色時，他認為故事題材很有趣，男女主角剛好都有著「雙重身分」，強調「這是很有趣的一點」，加上自己還沒有演過會捉妖怪的天師，因此想要嘗試一下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

這次《子夜歸》角色「梅逐雨」個性較為清冷，許凱過去演出《延禧攻略》時傅恆的角色個性也有點相似，因此他為了將角色塑造得更為立體，這次在身形的變化上下足苦功。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney 提供）

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

在前幾集中，許凱有裸上身沐浴的鏡頭，雖然身體被浴池遮住，但仍看得出他健壯的胸肌與結實身材，被問到這次為了《子夜歸》瘋狂鍛鍊身體，他笑說「這次是我健身階段最瘋狂的時期，甚至有點上癮的程度」，坦言自己就算10點收工或是12點下班，甚至是半夜一點才回家，都還是會努力運動一兩個小時。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

對此，許凱坦言健身的契機一開始確實是為了《子夜歸》，因為「梅逐雨」這個角色遠離紅塵、不近女色，對任何事情都不感興趣，但在他熟讀劇本後，不希望角色太過清瘦，直言「想要讓角色有反差」，於是就開始健身，笑說「初衷是想練一練，沒想到就上癮了」。

▲▼《子夜歸》改編自大女主小說,男主角是第一主角,業界分析這是因為流量男星具備廣告招商能力,間接透露許凱的明星影響力。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

在《子夜歸》中，許凱與田曦薇有許多甜蜜的親密戲，談及印象最深刻的吻戲，他想了一下後認為是一場自己中毒，對方親吻他救命的戲碼，目前這個片段已經播出；另外，許凱也表示之後兩人結婚後，在同一個屋簷下生活的感情戲也相當值得期待，尤其是一些情感的表現。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

被問及親密戲拍攝時的狀況，許凱笑說「有點尷尬」，坦言雖然大家都是專業演員，私底下的感情也很熟，但對於離很近講話還是會感到害羞，加上《子夜歸》導演喜歡拉近鏡頭，讓觀眾能夠更直觀地看到演員們的表現，他開玩笑說「有時都快要跟鏡頭對眼了」。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney 提供）

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

因此，許凱會跟導演做一些討論，示意對方「不行，導演快離遠一點」，坦言與田曦薇都還在熟悉這個過程中，雖然還在適應期，所幸播出之後的畫面呈現相當完美，他直呼「結果大家還是很滿意的」。

▲《子夜歸》吳俊霆。（圖／Disney+提供）

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》的故事背景設定在盛唐時期的長安，融合了志怪、懸疑和喜劇元素。 故事講述了刑部小官梅逐雨（許凱飾）和縣主武禎（田曦薇飾）因緣際會下結為夫妻，白天甜蜜，夜晚卻分別化身成捉妖天師與千年貓妖，夫妻倆在黑暗中成為對手。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

梅逐雨跟武禎共同經歷長安城中發生的一連串神秘案件、冒險，包含妖市中的追逐戰、皇宮中的權謀局，兩人逐漸產生感情，並攜手合作，共同守護長安的和平。當貓妖戀上捉妖師，當秘密逐一揭曉，誰又能全身而退？《子夜歸》8月18日於Disney+在台灣無時差同步跟播。

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

13小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

8/24 14:24

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

6小時前

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

20小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

9小時前

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

7小時前

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

7小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

5小時前

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

23小時前

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

13小時前

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

ETtoday星光雲

