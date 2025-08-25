獨家專訪／許凱為《子夜歸》練出「凹凸胸肌」　露面自爆：上癮了

記者黃庠棻／專訪

最新古裝奇幻愛情劇《子夜歸》由許凱與田曦薇共同主演，目前該劇已於18日在Disney+獨家播出，劇情融合志怪元素、冒險歷程與命定情感，加上兩位主角都一人分飾兩角，在各自皆有秘密的情況下墜入愛河，開播後引起許多劇迷討論。近期，許凱也接受了《ETtoday星光雲》的獨家專訪。

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》劇中，許凱飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」，白天是朝廷官員，夜晚則化身為捉妖道士，被問到為何接下這個角色時，他認為故事題材很有趣，男女主角剛好都有著「雙重身分」，強調「這是很有趣的一點」，加上自己還沒有演過會捉妖怪的天師，因此想要嘗試一下。

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

這次《子夜歸》角色「梅逐雨」個性較為清冷，許凱過去演出《延禧攻略》時傅恆的角色個性也有點相似，因此他為了將角色塑造得更為立體，這次在身形的變化上下足苦功。

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

在前幾集中，許凱有裸上身沐浴的鏡頭，雖然身體被浴池遮住，但仍看得出他健壯的胸肌與結實身材，被問到這次為了《子夜歸》瘋狂鍛鍊身體，他笑說「這次是我健身階段最瘋狂的時期，甚至有點上癮的程度」，坦言自己就算10點收工或是12點下班，甚至是半夜一點才回家，都還是會努力運動一兩個小時。

▲許凱主演《子夜歸》，近日接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Disney+提供）

對此，許凱坦言健身的契機一開始確實是為了《子夜歸》，因為「梅逐雨」這個角色遠離紅塵、不近女色，對任何事情都不感興趣，但在他熟讀劇本後，不希望角色太過清瘦，直言「想要讓角色有反差」，於是就開始健身，笑說「初衷是想練一練，沒想到就上癮了」。

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

在《子夜歸》中，許凱與田曦薇有許多甜蜜的親密戲，談及印象最深刻的吻戲，他想了一下後認為是一場自己中毒，對方親吻他救命的戲碼，目前這個片段已經播出；另外，許凱也表示之後兩人結婚後，在同一個屋簷下生活的感情戲也相當值得期待，尤其是一些情感的表現。

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

被問及親密戲拍攝時的狀況，許凱笑說「有點尷尬」，坦言雖然大家都是專業演員，私底下的感情也很熟，但對於離很近講話還是會感到害羞，加上《子夜歸》導演喜歡拉近鏡頭，讓觀眾能夠更直觀地看到演員們的表現，他開玩笑說「有時都快要跟鏡頭對眼了」。

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

因此，許凱會跟導演做一些討論，示意對方「不行，導演快離遠一點」，坦言與田曦薇都還在熟悉這個過程中，雖然還在適應期，所幸播出之後的畫面呈現相當完美，他直呼「結果大家還是很滿意的」。

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》的故事背景設定在盛唐時期的長安，融合了志怪、懸疑和喜劇元素。 故事講述了刑部小官梅逐雨（許凱飾）和縣主武禎（田曦薇飾）因緣際會下結為夫妻，白天甜蜜，夜晚卻分別化身成捉妖天師與千年貓妖，夫妻倆在黑暗中成為對手。

▲許凱與田曦薇在《子夜歸》有許多感情戲。（圖／Disney+提供）

梅逐雨跟武禎共同經歷長安城中發生的一連串神秘案件、冒險，包含妖市中的追逐戰、皇宮中的權謀局，兩人逐漸產生感情，並攜手合作，共同守護長安的和平。當貓妖戀上捉妖師，當秘密逐一揭曉，誰又能全身而退？《子夜歸》8月18日於Disney+在台灣無時差同步跟播。