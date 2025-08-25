19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

記者陳芊秀／綜合報導

19歲日本女偶像那蘭Nodoka（那蘭のどか）是當紅女團「iLiFE」成員之一，昨日（24）被爆出與男子出遊親吻的私密照，引發熱議。官方25日發聲明，宣布那蘭Nodoka因嚴重違反規定，將在27日的武道館演出後退出團體，震驚各界。

▲日本爆紅女團「iLiFE」成員那蘭Nodoka被爆私密照，慘遭退團。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，那蘭Nodoka與男子的親密照在網上大瘋傳，甚至登上X的流行趨勢。對此，官方發表聲明：「關於成員那蘭Nodoka，已確認嚴重違反規定。至於 8月27日的日本武道館公演，經與成員多次協商後，將由包含那蘭在內的9人登台演出。那蘭將以此日為最後活動，演出結束後正式退出團已，後續活動將由8名成員照常進行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲那蘭Nodoka與男子親吻的私密照近日在日網瘋傳。（圖／翻攝自X）

那蘭Nodoka向大眾致歉：「這次辜負了大家的期待，真的非常抱歉。無論是對成員們，還是一直支持我們的粉絲們，我現在除了道歉什麼都做不了。眼看武道館在即，卻做了絕對不該做的事，心中充滿無比羞愧。」而她仍將在2天後的活動登台，對此解釋，「本來我破壞規定，沒有資格站上武道館。我知道會讓很多人感到不快。但如果在演出前僅剩兩天的時候缺席，會給成員帶來極大的負擔。也為了讓購票、期待武道館演出的大家能看到成員至今的努力，因此經過討論後，決定讓我參與這場演出。」

▲女團「iLiFE」營運官方宣布那蘭Nodoka違規退團。（圖／翻攝自X）

女團「iLiFE!」於2020年成軍，2022年推出的單曲〈偶像生活入門包〉在 TikTok爆紅，MV觀看數突破1000萬次。該團目前有9名成員，預計8月27日舉行首次武道館演公演，不料爆發成員那蘭Nodoka與男子親密照，成員今後將變為8人。而那蘭Nodoka去年9月28日才加入團體，待不到1年就遭退團處分。

▲那蘭Nodoka去年9月剛加入「iLiFE」，不到一年嚴重違規退出。（圖／翻攝自X）