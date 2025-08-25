陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：說出最差的決定

記者孟育民／台北報導

主持人陶晶瑩、李李仁17年前因為小孩嚴重過敏，不得已只好將愛犬（黃金獵犬）送給朋友照顧，近期有網友將這段往事翻出，痛批夫妻倆行為很扣分，並非真的愛狗人士。對此，陶晶瑩親上火線列出9點聲明反擊，強調自己沒有棄養，還原當時情況，甚至坦言還為此換過房，「在發現各種努力都無法改善孩子的過敏、孩子與毛小孩共處三年後才找了一個家住山上的朋友家送養。」

▲陶晶瑩列出9聲明回應送養黃金獵犬。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

陶晶瑩坦言至今沒忘記傷痛，礙於實在有太多無奈，「當時送養是非常非常難過的決定，在我生完兩胎後母親因糖尿病多重器官出現不同衰竭，我在產枱上接到家人電話說媽媽N度住院，需要我去找病床，我實在分身乏術⋯在我第二胎坐月子時媽媽病危，不到兩個月就辦了喪事，於是我做了這個一輩子都不會原諒自己的決定，將兩隻黃金送養。這是我說出來的最差的決定，我老公看著憔悴的我，只能哭著接受。」她甚至最後因為猛爆性肝炎病倒。

▲陶晶瑩至今後悔自己的行為。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

面對毛小孩的知識，夫妻倆都不斷精進學習，這些年都不願其煩解釋，她說：「謝謝熱心的朋友不斷提醒我們曾經的錯誤，教訓我們當年不應該的決定，我們沒有忘記，也試著做出補償，未能盡如人意，但是對毛小孩的愛未曾稍減。謝謝大家，謝謝。」

陶晶瑩完整聲明：



1:我們沒有棄養，而是在發現各種努力都無法改善孩子的過敏、孩子與毛小孩共處三年後才找了一個家住山上的朋友家送養。至於各種努力包括先從不能開窗的大樓換去有小院子的老公寓、只為了等待山上訂好有大院子的房子、甚至蓋了狗屋，只是房子蓋的比較慢，讓孩子跟毛小孩共處三年，孩子的過敏嚴重到體無完膚，全身抓到流血夜不成眠。

2:我們好不容易等到上山後，鄰居不同意我們養狗，當時社區公約是四鄰只要有ㄧ戶不同意，我們就不能養。

3:我自己從小養狗，也收養過親戚出國無法帶走的狗，除了我讀大學外宿沒有養之外，一直非常感謝有狗勾的陪伴，因此不是為了什麼其他目的在養。

4:孩子現在已經成年，仍然對狗過敏，放假回來不是鼻塞咳嗽就是眼睛腫起來像核桃般大小，我們以為他長大會好一點，也在他離家後才開始養狗，現在就是請他不要撸狗撸太久，但他還是親親抱抱、後果自負。

5:當時送養是非常非常難過的決定，在我生完兩胎後母親因糖尿病多重器官出現不同衰竭，我在產枱上接到家人電話說媽媽N度住院，需要我去找病床，我實在分身乏術⋯在我第二胎坐月子時媽媽病危，不到兩個月就辦了喪事，於是我做了這個一輩子都不會原諒自己的決定，將兩隻黃金送養。這是我說出來的最差的決定，我老公看著憔悴的我，只能哭著接受。

6:送養之後，我們仍然在忙碌的工作和家庭生活中試著平衡，但我還是累垮了，二度猛爆性肝炎，生死一瞬間，其他家中的細節就不多說了。

7:是的，我們送養了，但不是不難過不心痛不後悔，所以這17年來每次網路上有人提起這件事，我都會在社群或者廣播節目中再解釋一次，也在小孩還小的期間先不要養任何毛孩。

8:關於毛小孩的資訊現在非常多，我和老公在能重新養毛孩的過程中仍然不斷學習，我去考了鮮食營養師，我老公則把兩隻毛孩照顧得每天都毛色發亮、精神抖擻。如果有空時，每天至少遛狗3-5次、晚上更是社區狗聚時間，大家相約在公園，至少一個小時，讓狗勾們能聚在一起開開心心跑來跑去，米漿、豆漿、Butter、飯糰、Yuki、班班 和我們家的歐妮、荳荳都是好朋友。

9:謝謝熱心的朋友不斷提醒我們曾經的錯誤，教訓我們當年不應該的決定，我們沒有忘記，也試著做出補償，未能盡如人意，但是對毛小孩的愛未曾稍減。謝謝大家，謝謝。