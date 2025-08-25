醜照遭出賣！金希澈提告東海「起訴狀寫好了」　求和結局超溫馨

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior迎來20週年，連金希澈都加入隔了許多年後跟著跑宣傳，有趣的是，東海對他的愛意滿滿，時常在IG釋出對方的醜照，表達自己的開心感，卻每次都被金希澈痛罵「我真的會提告」。沒想到，金希澈23日真的在IG貼出「起訴狀」，對此，東海在24日又隔空回應「我們一起」，結局神展開超溫馨。

▲▼東海不斷貼出金希澈醜照，最終金希澈把起訴狀寫好了。（圖／翻攝自金希澈、東海IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金希澈回歸隊伍跟著跑行程，最有趣的是，東海天天在IG上貼出他的醜照，包含發呆、眼神放空、死亡角度等，使得他經常發怒表示「對成員提告是可以的嗎？」兩人一來一往的鬥嘴也讓歌迷看得很開心。

▲東海回應「居然敢告我？但我還是愛哥哥」。（圖／翻攝自東海IG）



沒想到，金希澈23日真的貼出起訴書，但仔細看內容，其實是以逗趣的方式寫下提告單位為「宇宙大明星娛樂公司」，被告人則是「李東海」，他幽默威脅：「今天東海亂講話嚇到了吧？李東海，我真的要提告，全球的Super Show（巡演）一個都不能少，我們要一起。」

▲東海溫馨貼出「家族合照」求和。（圖／翻攝自東海IG）



「起訴書」逗笑大批粉絲，李東海則溫馨畫下結局表示「怎麼敢告我？如果哥哥真的告我，我也愛你，我們要一起！」接著貼出「家族合照」，照片為SJ於24日演唱會上的大合照，9人聚集在一起，為這場全球粉絲都在關注的提告鬧劇劃下句點。